Uyuşturucu taşıyan Büyükelçilik personelinin işine son verildi

"Olayda kullanılan aracın Minsk Büyükelçiliğimize ait olduğu bilgisi doğru değildir. Söz konusu otomobil, olaya karışan kişinin şahsi aracıdır. Haberlerde bahsedilen diğer 2 kişinin ise Bakanlığımızla ilişkisi bulunmamaktadır."

Keçeli, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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