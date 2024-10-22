Aliağa Limanına yönelik rüşvet operasyonunda 32 kişi yakalandı

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlar büro amirlikleri ekipleri, liman başkanlığında görevli memurlar ile gemi acentesi şirketleri çalışanları arasında, gemilerin geliş-gidiş zamanlarının belirtilen saatlerde olmaması, gemi personelinin mesleki yeterlilik seviyelerini gösteren belgelerin olmaması, gemilerin getirmiş olduğu konteyner sayılarındaki tutarsızlıklar gibi konulara cezai işlem uygulamak yerine, göz yumma karşılığında hesaptan ve elden para alışverişi olduğunu tespit etti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, fiziki ve teknik takip çalışmaları, kamera görüntüleriyle işlemleri belirleyen ekipler, İzmir, Mardin, Manisa ve Tokat'ta operasyon düzenledi.

Operasyonda Aliağa Limanı'nda görevli 6 memur, 26 acente çalışanı olmak üzere 32 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale el konuldu.