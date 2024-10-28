Geçici görevde hastalanan memura rapor günleri için yevmiye ödenir mi?

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun "muvakkat vazife harcırahı (yol masrafı ve yevmiye)" başlıklı 14'üncü maddesi aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır.

" Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere;

2. Yeni ve eski memuriyetlerine müteallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (işten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara;

3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere;

4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için);

5. Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere."

Kanunun "ehliyet tespiti, imtihan ve hava değişimi için başka yere gönderilenler" başlıklı 18'inci maddesi aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır.

" Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlardan, memuriyet mahalli dışına;

a. Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir.

b. Hava değişimi maksadıyla gönderilenlere gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ile yalnız yolda geçen süre için gündelik ödenir."

Kanunun "muvakkat vazife mahallerinde hastalananlara verilecek yevmiye" başlıklı 19'uncu maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

" Muvakkat vazife mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir. Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez."

Kanun düzenlemesine göre, geçici görevde iken memurun hastalanması halinde memura rapor verilmesi halinde en fazla 7 günü için gündelik verilmekte, hastanede tedavisinin görülmesi halinde gündelik verilmemektedir. Gündelik ödenme şartı, memuriyet mahalli dışında bir görevlendirme olmasına bağlıdır. Memuriyet mahalli içinde yapılan görevlendirmelerde hastalığa bağlı gündelik ödenmesi mümkün değildir.

Malum olduğu üzere, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Ekim 2008 ve sonrasında tedavi giderleri genel sağlık sigortası kapsamında İdareler tarafından değil SGK tarafından karşılanmaktadır.

Kanunun 18'inci maddesinde geçen hava değişimini bugün itibariyle sağlık izni kapsamında değerlendirmek mümkündür.

Kanunda geçen 7 günlük sürenin emredici bir düzenleme olmadığı dikkate alındığında hastalığın niteliğine göre idarelerin raporlu günler için gündelik ödeyip ödememekte takdir yetkisinin bulunduğu görülmektedir.

