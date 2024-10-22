Kargo dolandırıcılığına polis operasyonu: 11 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan kargo dolandırıcılığı vakalarıyla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Dolandırıcıların, popüler e-ticaret sitelerinde bulunan ilanlara müşteri gibi talip oldukları, ürünleri yakından incelemek istediklerini öne sürerek satıcıları kandırdıkları belirlendi.

Dolandırıcıların, "Yakın bir tanıdığım var, ürünü ona gönderirseniz daha rahat inceleyebilirim" diyerek satıcıları ürünü kargoyla belirttikleri adrese göndermeye ikna ettikleri öğrenildi. Satıcılar ürünü gönderdikten sonra dolandırıcılar kargo takip numarasını öğrenerek sahte kimliklerle kargoyu teslim aldı. Bu süreçte satıcılar hem parasını hem de kargoyu geri alamadı. Dolandırıcıların hedefinde özellikle pahalı telefonlar ve teknolojik cihazlar bulunuyor.

Kocaeli, İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 11 şüpheli gözaltına alınırken, 23 kişinin dolandırıldığı tespit edildi. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.