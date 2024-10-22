HSK'da dehşet! Müfettiş bıçaklandı

Olay, Ankara'da Hakimler ve Savcılar Kurulu yerleşkesinde yaşandı. HSK Kurul müfettişi Mehmet Aslan(40) öğle saatlerinde mescite gitti. Aslan, buradayken mescide gelen yemekhane çalışanı Kurul müfettişini boğazından bıçakladı.

MÜFETTİŞ AĞIR YARALANDI



Kanlar içinde kalan HSK müfettişi Mehmet Aslan (40) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Boğazından bıçaklanan Aslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.