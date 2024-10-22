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Eski Aladağ Kaymakamı'na FETÖ davasında 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, FETÖ'ye yönelik dava kapsamında meslekten ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay hapse çarptırılan eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer'e istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi" kararı üzerine yeniden yargılandığı davada aynı hapis cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 13:51, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 14:11
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Eski Aladağ Kaymakamı'na FETÖ davasında 6 yıl 3 ay hapis

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Ziya Filizer, İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanık Ahmet Ziya Filizer'in, hakkında etkin pişmanlık kapsamında verilen tanık ifadeleri, HTS raporları, teşhis tutanağı ve kendisinden sorumlu örgüt "mahrem imamıyla" iletişim halinde olması hususları dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması sorulan sanık Filizer ise mütalaayı kabul etmediğini ve FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Filizer'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

Eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer'e 7 Ocak 2020'de 12. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis verilmişti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını "dosya üzerinde eksik inceleme yapıldığı" gerekçesiyle bozup, yeniden incelenmek üzere Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

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