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Açık öğretim okullarında ders geçmek zorlaştı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yeni düzenleme ile örgün eğitimle uyumlu olacak şekilde açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinde tüm derslerden geçme notu 45'ten 50'ye yükseltilirken, ortaokullarda Türkçe dersinden ise 70 alma zorunluluğu getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 13:56, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 13:55
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Açık öğretim okullarında ders geçmek zorlaştı

Açık öğretim kurumlarının kuruluş, eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları kapsayan Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Alınan bilgiye göre, yeni düzenleme, açık öğretim okullarına ait yönetmelikler güncellenip birleştirildi ve açık öğretim lisesi, açık öğretim ortaokulu, mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip liselerine ilişkin çatı bir yönetmelik hazırlandı.

Buna göre, açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinde tüm derslerde 45 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılırken, yeni düzenleme ile örgün eğitimle uyumlu olması için açık öğretim ortaokulunda, Türkçe dersinden 70, diğer derslerden 50, açık öğretim liselerinde ise tüm derslerden 50 ve üzeri puan alanlar o dersten başarılı sayılacak.

Ayrıca, Bakanlığın elektronik ortamlarında verileri bulunan ve bu verileri açık öğretim okulları bilgi yönetim sistemine aktarılabilen öğrencilerden belge istenmemesi yönünde düzenleme yapıldı.

Yönetmelikle açık öğretim liselerinde e-Devlet uygulaması üzerinden yeni kayıt işlemlerinin yapılabilmesine imkan sağlandı. Bunun yanında açık öğretim kurumları sınavlarının elektronik sınav (e-Sınav), basılı evrak veya diğer sınav yöntemleriyle yapılabilmesine yönelik düzenleme gerçekleştirildi. Böylece evrakta sahteciliğin önlenmesi, kırtasiyeciliğin azaltılması, hizmetlerin etkin, verimli, hızlı ve daha nitelikli bir şekilde sunulması amaçlandı.

Açık öğretim ortaokulunda kayıtlı, mecburi ilköğretim çağı içinde olan öğrencilerin örgün temel eğitim kurumlarına geçişlerine imkan tanınan yönetmeliğe, yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde "Bakanlıkça ücret muafiyet hakkı verilenlerden ücret alınmaz" hükmü eklendi.

Bu arada, yeni kayıt olan öğrencilerden mezuniyet şartlarını taşımakta olanlara, sınavlara girmeden kayıt oldukları dönem sonunda mezun olabilme imkanı sağlandı.

- Nakil ve geçişlerle ilgili hükümler

Yönetmeliğe, mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi öğrencileri, genel hayatı olumsuz etkileyen salgın hastalık, doğal afet gibi durumlarda, kayıtlı olduğu alan veya dalda yüz yüze eğitim olması durumunda kontenjana bakılmaksızın nakil ve geçiş yapabilmelerine yönelik yeni hüküm eklendi.

Ayrıca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 41. maddesinde açık öğretim liseleri ile örgün ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişlerle ilgili yapılan değişiklikler dikkate alınarak düzenleme yapıldı.

Mesleki ve açık öğretim lisesinden mezun olan öğrencilerin "teknisyenlik" ünvanı almalarına yönelik daha önce yapılan düzenleme de yeni mevzuata eklendi.

Öğrencilik durumları "donuk ve silik" kavramları ile ifade edilmekte iken bu terimler, "kayıt yenilemeyen ve beklemeli öğrenci" olarak düzenlendi.

Ayrıca, açık öğretim kurumlarının iş ve işlemlerini yürüten açık öğretim bürolarının adı açık öğretim birimleri olarak değiştirildi. Bu okullarda yüz yüze eğitim alan 18 yaş üstü öğrenciler için disiplin hükümleri getirildi. 18 yaş altındaki öğrencilerin disiplin ile ilgili iş ve işlemlerinde ise Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği esas alınacak.

Açık öğretim kurumları yönetici, öğretmen ve diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları da yönetmelikle yeniden düzenlendi.

Yüz yüze eğitim uygulama esasları, telafi programı ve yoğunlaştırılmış eğitim alt başlıkları yönetmeliğe eklenerek uygulamaların nasıl yürütüleceği açık bir şekilde belirtildi.

Bir yıldan fazla süreli kamu göreviyle yurt dışında görevlendirilen kişiler çocuklarını açık öğretim ortaokuluna kayıt yaptırabilmekteyken, velisi ile yurt dışında ikamet ettiğini veya velisinin yurt dışında görevlendirildiğini belgelendirenlere de kayıt hakkı tanındı.

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