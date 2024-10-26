Yurtdışı geçici görevlendirmede konaklama bedelinin tamamı ödenmez

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun "yurtdışında verilecek gündeliklerin miktarı" başlıklı 34'üncü maddesine göre; bu Kanun gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle Cumhurbaşkanınca tayin olunur. Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.

Bu madde çerçevesinde Cumhurbaşkanınca tayin olunan ve 18 Ocak 2024 tarihli 32433 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 8104 karar sayılı "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar" incelendiğinde;

Madde 4'e göre, Türkiye'den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin %40'ına kadar olan tutar için bir ödeme yapılmaz, %40'ını aşması halinde ise aşan kısmın sadece %70'i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave tutar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;

a) I-III no'lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için %100'ünden,

b) IV-VIII no'lu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için %70'inden,

fazla olamaz.

Bu maddeyi formüle edersek; memura ödenecek bir günlük konaklama/gecelik tutar = [(1 Gecelik Konaklama Fatura Tutarı) - (Gündeliğin %40'ı)] x 70/100 formülünü kullanabiliriz.

Madde 5'e göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ekli cetvelde yer alanların yurtdışına geçici görevlendirmelerinde; görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince;

a) Genel müdür ve daha üst makam yöneticileri ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen görevde bulunan yöneticilerin,

b) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlarla birlikte aynı yurtdışı toplantısına katılan ilgili kurum personelinin,

c) Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, ilgili Bakanın onayı alınmak şartıyla (a) ve (b) bentleri kapsamı dışında kalan diğer personelin,

konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin %40'ını aşan kısmının tamamı ödenebilir.

Konuya Sayıştay bakışını da dahil ettiğimizde, Sayıştay Temyiz Kurulu'nun Kararında (Tarih: 30.11.2016, Tutanak No: 42414, Dosya No: 39132); Finlandiya'da düzenlenen etkinliğe katılanlara yurtdışı konaklama bedelinin tamamının ödenmesi nedeniyle tazmin hükmolunmuştur. Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karara aykırı ödeme yapılması açık, kontrol edilebilir bir husus olup; bu konuda ihmali bulunan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlileri kamu kaynağında azalmaya neden olduklarından sorumlulukları söz konusudur.

Başka bir kararında Sayıştay Temyiz Kurulu'nun Kararında (Tarih: 09.05.2018, Tutanak No: 44478); .. Karşılaştırılmalı Belediyecilik ve Turizm Toplantı ve Araştırma Gezisine katılmak üzere görevlendirilen Belediye Başkanı ile 16 meclis üyesi ve zabıta memuruna yol masrafı, gündelik ve konaklama bedellerinin bir kısmı yerine; konaklama bedellerinin tamamı ile ödenmemesi gereken ...'daki transfer bedellerinin ödenmesi sonucu ...-TL kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle tazmin hükmolunmuştur.

Sonuç olarak; yurtdışı geçici görevlendirmelerde konaklama bedelinin Kararın 4'üncü maddesi çerçevesinde ödenmesi esas olmakla birlikte idarelerce görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibariyle oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınarak Kararın 5'inci maddesine göre konaklama bedeli ödenebilmektedir. Bu çerçevede, yurtdışı konaklama bedelinin sadece belli limitler/oranlar dahilinde ödenmesi mümkün olup, fatura edilen konaklama bedelinin tamamının ödenmesi mümkün değildir (İstisna: Karar ekinin I-III nolu sütunlarında gösterilen unvanlarda bulunanlar, örneğin TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, YÖK Başkanı, MGK Genel Sekreteri).