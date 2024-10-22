2 yaşındaki bebek soluk borusuna kaçan fıstık nedeniyle öldü

Kazımkarabekir Mahallesi'nde 2 yaşındaki D.K'nin evde soluk borusuna fıstık kaçtı.

D.K'nin nefes alamadığını fark eden ailesi, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin boğazındaki fıstık, Heimlich manevrasıyla çıkartıldı.

Nefessiz kaldığı için entübe edilen D.K. acilen ameliyata alındı ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.