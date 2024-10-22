CHP'den eski sağlık bakanları hakkında suç duyurusu

Genel başkan yardımcıları Gamze Taşcıer ve Zeliha Aksaz Şahbaz ile bazı milletvekilleri ve partililer, Ankara Adliyesi önünde bir araya geldi.

Burada basın açıklaması yapan Şahbaz, İstanbul'da 19 özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım servislerinde tedavi edilmekte olan 10 bebeğin, SGK ve kamu kaynaklarını dolandırmak amacıyla çete kuran kişiler tarafından öldürülmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Bebeklerin katledildiği dönemde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü personelinin usulsüzlükleri ve yanlış tedavileri görmelerine karşın bu hastanelerle ilgili bir işlem yapmadığını öne süren Şahbaz, "Özel hastaneleri denetlemekle sorumlu yetkililer 2023 yılı başındaki denetimlerde usulsüzlükleri tespit ettiklerini fakat CİMER ihbarı gelene kadar harekete geçmediklerini ifade etmiştir." diye konuştu.

Eski Sağlık Bakanları Recep Akdağ, Mehmet Müezzinoğlu ve Fahrettin Koca ile dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun sorumluluğu bulunduğunu savunan Şahbaz, bu isimler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer de "İdari makamlarda olup hesap vermeyenlerin görevi kötüye kullanmalarına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçesi, savcılığa iletildi.