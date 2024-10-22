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Araç muayene istasyonları yeniden özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), iki bölge halinde araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirilmesi için ihale gerçekleştirecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 15:12, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 15:12
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Araç muayene istasyonları yeniden özelleştirilecek

İdarenin konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1'inci Bölge ve 2'nci Bölge araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetleri, ilgili kanun çerçevesinde, işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemi kapsamında imtiyaz hakkı verilmesi suretiyle 20 yıl süreyle özelleştirilecek.

Son teklif tarihi 10 Ocak 2025

Bölge başına ihale şartname bedeli 750 bin lira, geçici teminat bedeli ise 15 milyon dolar olarak belirlendi. İhaleler için son teklifi verme tarihi 10 Ocak 2025 olarak duyuruldu.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfta teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhaleye teklif verecek isteklilerin en az 5 yıl süreyle araç muayene sektöründe işletici veya alt işletici olarak faaliyet göstermiş olması ve 5 yıllık bir periyot içinde en az toplam 1 milyon aracın muayene işlemini gerçekleştirdiğini tevsik eden belgeyi idareye sunması gerekiyor.

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