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Sokakta çalıştırılan 121 çocuk eğitim hayatına kazandırıldı

Eskişehir Valiliğince geçen yıl başlatılan "Sokakta Çalıştırılan, Dilendirilen ve Dış Çevrenin Olumsuzluklarına Maruz Kalan Çocukların Korunması Projesi" kapsamında 121 çocuk okulla buluşturuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 17:49, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 17:50
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Sokakta çalıştırılan 121 çocuk eğitim hayatına kazandırıldı

Vali Hüseyin Aksoy, gazetecilere, geçen yıl 9 Ekim'de sokakta çocukların çalıştırılmasını ve dilendirilmesini yasaklayan emir çıkardıklarını, 20 Ekim'de ise yayınladıkları genelgeyle birçok kuruma görev ve sorumluluk verdiklerini söyledi.

193 ÇOCUK SOKAKTAN KURTARILDI

Çocukların sokaklardan kurtarılarak okullara kazandırılması, suça bulaşmaması yönünde bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliğiyle çalışma başlattıklarını belirten Aksoy, "Sokaklar çocuklar için riskli ve tehlikelidir. Onların olması gereken yer okullardır. Son bir yılda 193 çocuğa sokakta müdahale edildi." dedi.

Aksoy, bu çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Çocuk İlk Kabul Birimine teslim edildiğini, sosyal inceleme süreci başlatılarak ailelerine tebligatta bulunulduğunu anlattı.

Eğitim çağındaki çocukların okula kazandırılması konusunda yoğun gayret içinde olduklarını, bu amaçla isim listelerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iletildiğini dile getiren Aksoy, şöyle devam etti:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ilgili okullar ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizle koordineli şekilde bu çocuklarımızın okullara kazandırılması hususunda yoğun bir gayret içinde çalışıyor. Tespit edilen bütün çocuklarımız İl Sağlık Müdürlüğüne iletiliyor. Sağlık taraması yapılan çocuklar için gerekli çalışmalar yürütülüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne iletilen çocukların katılabileceği sportif faaliyetler tespit edilip spor kulüplerine, gençlik merkezlerindeki faaliyetlere yönlendiriliyorlar.

Sokağın olumsuz etkilerinden çocukların kurtarılması adına yoğun bir gayret var. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün uzmanları çocukların ailelerine yönelik sosyal inceleme yapıyor. Biz de ihtiyaç varsa ailelere yardımda bulunuyoruz. Sokaklarda çalışırken okullarını ihmal eden 121 çocuğumuzu eğitim kazandırdık.

Sosyal ve kültürel kurslara katılan çocuk sayımız 94, sağlık taraması yapılan çocuk sayısı 95, aşıları eksik olduğu tespit edilen ve aşıları yapılan çocuk sayısı 91'dir. Amacımız çocuklarımızın sokakların risklerinden kurtarılarak eğitim hayatına devam etmelerini sağlamak."

Vali Aksoy, Eskişehir halkının da çalışmalar destek verdiğini ve sokakta çalıştırılan çocuklarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 199 ihbarın yapıldığını sözlerine ekledi.

MÜZİSYEN OLAN, FUTBOL KULÜPLERİNDE OYNAYAN ÇOCUKLAR VAR

Proje kapsamında çalışma hayatından alınarak okula kazandırılan M.M. (14) ile A.M'nin (13) eğitimlerine devam ettiği Tepebaşı ilçesi Ata Ortaokulunda geçen yıl müdür yardımcısı olarak görev yapan Tufan Özden ise öğrencilerin birçok sosyal aktiviteye katıldığını belirtti.

Çocukların pek çok konu başlığında sosyal hayata dahil olduğunu vurgulayan Özden, "Okula çok iyi adapte oldular. Şu an gezip oynuyorlar, beden eğitimi derslerinde arkadaşlarıyla aktiviteler yapıyorlar. Dışarıda arkadaşlarıyla görüşmeye başladılar, kendileri de bu konuda çok mutlular. Bizim katabileceğimiz şeylerin yüzde 50'sini yapabildiğimizi düşünüyorum. Daha yapmamız gereken çok şey var. Şu an müzisyen olan çocuklar oldu. Güzel sanatlarla ilgilenen çocuklarımız oldu. Futbol kulüplerinde oynayan çocuklarımız dahi var." diye konuştu.

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