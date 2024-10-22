TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, "Tarihten bugüne Türk Ordusu"nu anlattığı konuşmasında, "Teröre, terör örgütlerine ve bu terör örgütlerini maşa olarak kullanan devletleşmiş sömürgeci politika aktörlerine baş eğmeyen Türkiye Cumhuriyeti, dirayetinin kaynağını Türk Ordusundan almaktadır. Gerek terörle mücadele konusunda etkin ve etkili biçimde yürütülen politikalarıyla gerek savunma sanayisinde yapılan yatırımlarla, bu kaynak günden güne çağıldamaktadır. Bu kaynak, vatanımıza ve milletimize yönelen her türlü kirli eli kırmakta, kirli emeli bozmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ise yerel basında yer alan bilgilere göre Gaziantep'te 1 ayda 73 bebeğin öldüğünü, çocuk hastanesindeki hematoloji bölümünün kapatılarak şehir hastanesine taşınmasının, bu çocuk ölümlerinin nedenlerinden biri olduğunu ileri sürdü.

Öztürkmen, Gaziantep'te bir ilkokulda 1100 öğrencinin 800'ünün Suriyeli olduğunu söyleyerek, "O okulda güvenlik, temizlik yok ama tercüman var." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da endemik bir tür olan Van Gölü'ndeki inci kefali hakkında bilgi vererek, inci kefalinin ulusal pazara açılmasıyla hem ülkeye ekonomik bir katkı sağlanacağını hem de Van'ın kültürel mirasının uluslararası alanda tanıtılacağını söyledi.