IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,2 olarak korurken, 2025 için büyüme öngörüsünü yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye düşürdü. Küresel enflasyonun bu yıl yüzde 5,8, 2025'te ise yüzde 4,3 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. IMF'nin beş yıl sonrası için küresel büyüme tahmini 3,1 olarak not edildi. Raporda bu oranın pandemi öncesi tahminlere göre düşük kaldığı ifade edildi.

Türkiye'nin büyüme tahmini düşürüldü

IMF, ekim ayında yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyon yaptı. IMF, Türkiye için 2024 büyüme tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3'e indirdi. 2025 yılı büyüme tahmini ise yüzde 3,2'den yüzde 2,7'ye çekildi. IMF, Türkiye'nin 2029'da yüzde 3,9 büyüyeceğini öngörüyor.

Raporda Türkiye, Avrupa'daki gelişmekte olan ülkeler klasmanında yer aldı. Türkiye'nin değerlendirildiği grup için büyüme tahmini 2024 için yüzde 3,2 olurken 2025 ve 2029 için sırasıyla yüzde 2,2 ve 2,5 olarak ifade edildi.

TÜFE için 2025'te yüzde 24 tahmini

IMF, 2024 yılı için ortalama tüketici fiyatları beklentisini yüzde 59,5'ten yüzde 60,9'a çıkarırken, 2025 yılı beklentisini yüzde 38,4'ten yüzde 33'e indirdi.

Kuruluş, 2024 sonunda tüketici fiyatlarının yüzde 43'e geldikten sonra, 2025'i yüzde 24 seviyesinde tamamlayacağını öngörüyor.

IMF, işsizlik oranının bu yıl yüzde 9,6'dan yüzde 9,3'e inmesini, gelecek yıl ise yüzde 9,6'dan yükselmesini ancak yüzde 9,9 ile tek hanede kalmasını bekliyor.

Cari işlemler/GSYH beklentisi bu yıl için yüzde -2,8'den yüzde -2,2'ye, gelecek yıl için yüzde -2,2'den yüzde -2,1'e revize edildi. Uzun dönemde cari işlemler/GSYH verisinin yüzde -1,9 olacağı öngörülüyor.

ABD'nin büyüme tahmini iyileştirildi

IMF, ABD'nin 2024 yılı büyüme tahminini tüketim ve konut dışı yatırımlardaki güçlü sonuçlar nedeniyle temmuz tahmininden 0,2 puan daha yüksek olan yüzde 2,8'e revize etti. Maliye politikasının sıkılaşması ve işgücü piyasasındaki yavaşlamanın etkisiyle büyümenin 2025 yılında yüzde 2,2'ye gerilemesi bekleniyor.

Euro Bölgesi

Nisan ve temmuz tahminlerinden daha düşük gerçekleşmesi öngörülen Euro Bölgesi büyümesinin, mal ihracatındaki iyileşme sayesinde 2024'te yüzde 0,8'e çıkması bekleniyor. 2025'te ise daha güçlü iç talep ile büyümenin yüzde 1,2'ye yükselmesi öngörülüyor.

Avrupa genelinde büyümenin 2024 yılında yüzde 3,2'de sabit kalacağı, 2025 yılında ise yüzde 2,2'ye düşeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: cnbce.com