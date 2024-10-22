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Gebze'de doğalgaz patlaması: 8 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğalgaz patlaması sonucu 8 kişi yaralandı. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu aktaran Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Olayda yaralanan biri ağır 8 kişinin hastanelere intikali hızlı bir şekilde sağlandı ve tedavileri devam ediyor." dedi. Aktaş, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 16:23, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 16:24
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Gebze'de doğalgaz patlaması: 8 yaralı

Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.

Patlama sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince binadan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın yaşandığı katta büyük hasar oluştu. Patlama, çevredeki 3 binaya da zarar verdi. Binadan kopan parçaların üzerine düştüğü 6 araç hasar gördü.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, doğalgaz firması ekipleri ve ilgili tüm kurumların ivedilikle sevk edildiğini belirtti.

Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu aktaran Vali Aktaş, "Olayda yaralanan biri ağır 8 kişinin hastanelere intikali hızlı bir şekilde sağlandı ve tedavileri devam ediyor." dedi.

Aktaş, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın yaşandığı binanın yeni bir yapı olduğunu, doğalgaz kullanıldığını söyledi.

Teknik incelemenin henüz tamamlanmadığını dile getiren Özyiğit, yaralıların içerisinde kısmi tedavisini görüp taburcu olanların bulunduğunu kaydetti.

Özyiğit, binada ikamet eden kişilerle ilgili tek tek çalışma yapıldığını, bina yöneticisini de dinlediklerini belirtti.

Yaralıların hepsinin aynı binada olmadığını aktaran Özyiğit, "Binadaki şiddetli patlama nedeniyle duvar parçalanıyor, karşı binayı etkiliyor. Yaralılarımızın bir kısmı karşı binalardan. 2 binada daha hasar var. Arabalarda da var." ifadelerini kullandı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise ilk andan itibaren belediye olarak tüm ekipleriyle olay yerinde olduklarını vurgulayarak, teknik incelemelerin devam ettiğini, ilerleyen saatlerde daha sağlıklı bilgi paylaşacaklarını ifade etti.

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