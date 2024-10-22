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2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin görüşmeler başladı. Komisyon Başkanı Mehmet Muş: "İnanıyorum ki yaklaşık bir ay sürecek bu uzun bütçe maratonunda sizlerle birlikte bütçeyi müzakere edecek, bütçe üzerine her türlü görüşü ele alacak ve idareyi mali yönden halk adına denetleyeceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 16:27, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 16:44
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2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin görüşmeler başladı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Muş, konuşmasında, bütçe hakkının, insanlığın çok uzun demokratik mücadelesi neticesinde elde ettiği önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Bütçe hakkının, devletin gelir ve giderlerinin belirlenmesinde halkın söz sahibi olması anlamına geldiğini, millet adına bu yetkinin Meclis tarafından kullanıldığını vurgulayan Muş, "Millet, üzerimize önemli bir vicdani sorumluluğu yüklemiştir. Genciyle yaşlısıyla, işçisi, işvereni, esnafı memuruyla tüm bir milletin hakkı, hukuku çerçevesinde bir anlamda kutsal bir görevdir bu. İnanıyorum ki yaklaşık bir ay sürecek bu uzun bütçe maratonunda da sizlerle birlikte bütçeyi müzakere edecek, bütçe üzerine her türlü görüşü ele alacak ve idareyi mali yönden halk adına denetleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasilerde güçler ayrılığı prensibi kadar erkler arasındaki denge ve denetlemenin de önemli olduğunu dile getiren Muş, Komisyon Başkanı olarak milletvekillerinin demokratik denetleme hakkını kullanmasını kolaylaştıracak her türlü çabayı sağlamaya çalışacağını belirtti.

Muş, konuşmasının ardından usul tartışması açılmasını talep eden milletvekillerine söz verdi.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Sayıştay tarafından hazırlanan genel uygunluk bildiriminin iade edilmesini istedi, usulüne uygun olarak hazırlanmasına kadar 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşülmesinin hukuki ve yasal olmadığını savundu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da Komisyondaki bütçe görüşmelerinin Meclis TV'den canlı yayınlanmasını talep etti.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunumuna başladı.

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