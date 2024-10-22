Hangi AB Ulkesi Kolay Vatandaslık Veriyor ?

İlandır

Portekiz Golden Visa: Hangi AB Ülkesi Kolay Vatandaşlık Veriyor?

Eğer Türkiye'den taşınmadan yatırım karşılığında ailece AB vatandaşlığı edinmek istiyorsanız, Portekiz yatırım yoluyla Türklere en kolay vatandaşlık sunan tek Avrupa ülkesidir. Çünkü ülkede yılda sadece 7 gün geçirerek 5 yıl gibi kısa bir sürede Portekiz yani AB vatandaşlığı elde etmek mümkündür.

Portekiz'in yatırım yoluyla vatandaşlık uygulamasının ismi Portekiz Golden Visa olarak geçer. Portekiz, fon yatırımı yapan tüm T.C. vatandaşlarına ve aile fertlerine tam yasal Portekiz vatandaşlık ve pasaport alma fırsatı sunar.

Yatırımla Portekiz vatandaşlık şartları nelerdir?

. Bir veya birden fazla fona toplamda 500.000 Euro'luk yatırım yapmak

. Temiz bir sabıka kaydına sahip olmak

. A2 seviyesinde Portekizce bilmek

. Yılda yedi gün Portekiz'de bulunmak

Portekiz çifte vatandaşlığa izin verir mi?

Portekiz çifte vatandaşlığa izin verir; T.C. kökenli yatırımcılardan ve aile fertlerinden mevcut vatandaşlıklarını bırakmalarını talep etmez.

Portekiz pasaportunun avantajları nelerdir?

Avrupa parlamentosu onaylı olması sebebiyle Portekiz Altın Vize uygulaması dünyada büyük bir itibara sahiptir.

. Başvuru sahibinin ve aile fertlerinin Türkiye'den taşınmasına yani ülkeye gitmesine gerek yoktur.

. Portekiz pasaportu sahipleri diledikleri AB ülkesinde yaşayabilir, çalışabilir ve çocukları diledikleri AB ülkesindeki okullarda ücretsiz eğitim alabilir.

. Schengen Bölgesi ve Amerika, İngiltere, Kanada dahil 192 ülkeye vizesiz seyahat edilebilir.

. Çifte hatta üç vatandaşlığa izin verir.

. Portekiz'de yerleşik olmayan fon yatırımcılarından vergi alınmaz.

Portekiz Golden Visa başvurusuna kimler dahil edilebilir?

. Eşler

. Başvuru sahibinin veya eşinin 25 yaşın altındaki evli olmayan çocukları

. Asıl başvuru sahibinin fiziksel ya da zihinsel engelli bağımlı çocukları

. Asıl başvuru sahibinin ve eşinin ebeveynleri

Sonuç: Türkiye'den Taşınmadan Çocuklarınıza Avrupa Vatandaşlığı Alma Fırsatı

Türkiye'deki iş ve aile düzeninizi bozmadan, yani Türkiye'den taşınmadan yatırım karşılığında AB vatandaşlığı alınabilen tek ülke Portekiz'dir. Yılda sadece 7 gün Portekiz'de tatil yaparak 5 yıl gibi kısa bir sürede ailece AB vatandaşlığına başvurmak mümkündür. Portekiz vatandaşlığı aynı zamanda AB vatandaşlığı anlamına gelir. Portekiz Golden Visa uygulaması ilk etapta Avrupa Birliği ülkelerinde tam serbest dolaşım hakkı sağlar. Portekiz vatandaşlığı aldıktan sonra ise İsviçre dahil 27 AB ülkesinde önceden izin almaksızın dilediğiniz şehirde istediğiniz bir işte çalışabilir, şirket kurabilirsiniz; çocuklarınız eğitim almak veya yaşamak için bu ülkelere yerleşebilir. Ek olarak, Portekiz pasaportuyla ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelere vizesiz seyahat edilebilir.

Oysa, Yunanistan Golden Visa programında Yunan vatandaşlığını alabilmek için ülkede 7 sene boyunca her yıl en az 183 gün yaşama şartı bulunur. Bu yüzden, yukarıdaki avantajları elde edebilmek Yunanistan Golden Visa uygulamasında neredeyse imkansızdır.

EUPorto, Portekiz'e yatırım yaparak Avrupa oturum izni ve Portekiz vatandaşlığında uzman, Türkiye merkezli, alanında lider bir danışmanlık firmasıdır.

EUPorto'nun uzmanlığı sadece Portekiz Golden Visa alanında aktif olmasından kaynaklıdır. Portekizceye hakim, Golden Visa fon yatırımında bilgili ve deneyimli finansal danışmanlardan oluşan kadroya sahiptir.

Portekiz Golden Visa uygulamasıyla Portekiz vatandaşlık ve Avrupa oturum izni programına katılabilmek sadece ciddi ve güvenilir bir yatırım planlaması ile mümkündür. Yatırımcılarımızın ailelerinin gelecekleri hakkında alacakları stratejik yatırım kararında tasarruflarının finansal güvenliğinin çok önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle, EUPorto olarak sadece Portekiz alanında aktifiz. Tüm Golden Visa başvuru dosyalarımızın zamanında, doğru ve akılcı bir şekilde sonuçlanabilmesi için yatırımcılarımızla birlikte A'dan Z'ye koordineli çalışıyoruz ve her aşamada butik bir çalışma konseptiyle bilgilendiriyoruz.



EUPorto'nun ilkeleri:

Sektörde faaliyet gösteren diğer firmalardan farkımız doğuştan Portekizli-Türk ve sadece Portekiz Golden Visa alanında aktif olmamızdan kaynaklanıyor. EUPorto doğruluk, dürüstlük ve açıklık prensipleri üzerine inşa edilmiştir. Bu ilkeler, EUPorto isminin Portekiz Golden Visa alanında Türkiye'de ve Portekiz'de tanınan pazar lideri bir marka olmasını sağlamıştır.

EUPorto'nun tüm hizmetlerini internet sitemiz üzerinden detaylıca inceleyebilirsiniz. Gerek devlet güvencesi bulunan açık uçlu Portekiz yatırım fonları gerekse Golden Visa ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar hakkında internet sitemizde yer alan "görüşme talebi" sekmesinden form doldurarak bilgi talep edebilirsiniz. Instagram ve Facebook'ta euportocom hesabını takip edebilirsiniz.