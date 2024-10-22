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İş insanı kardeşleri 41 milyon TL dolandıran avukat yakalandı

Kayseri'de iş insanı kardeşler Mustafa U. (53) ile İbrahim U.'yu (54) zaman aşımından düşen bir davadan dolayı düzenlediği sahte mahkeme kararlarıyla 41 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla yargılanan ve 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan firari avukat Orhan Kaftanoğlu (79), Ankara'da yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 16:45, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 16:45
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İş insanı kardeşleri 41 milyon TL dolandıran avukat yakalandı

Ev aletleri üretici firmasının sahibi kardeşler Mahmut U. ve İbrahim U. hakkında 2003'ten beri 'Teşekkül halinde ihracat kaçakçılığı' suçlamasıyla süren ve zaman aşımıyla düşen davayla ilgilenen avukat Orhan Kaftanoğlu, iddiaya göre; söz konusu kişileri adli para cezalarının infaz edileceği, haklarında 10 katı tutarında beyanname düzenlendiği, para cezasının ödenmemesi durumunda hapis cezasına çarptırılacakları şeklinde korkutup, Gaziantep Mahkemeler Veznesi tarafından düzenlenmiş gibi gerçeğe aykırı 99 adet sayman mutemedi alındı belgesi (ödenen harç parası bedeli) düzenledi. Avukatın, 2013-2020 yılları arasında değişik miktarlarda mutemedi alındı belgesiyle (ödemesi yapılan belge) 41 milyon 840 bin 98 TL alarak haksız menfaat temin ettiği ileri sürüldü.

2 AYRI SUÇTAN DAVA

İbrahim U. ve Mustafa U.'nun savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla avukat Kaftanoğlu hakkında 'Dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Eylül 2021'de görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Orhan Kaftanoğlu ile şikayetçi Mustafa U. ve İbrahim U. kardeşler katılmazken, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık avukat Kaftanoğlu'nu, 'Dolandırıcılık'tan 10 yıl, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan da 5 yıl 2 ay 15 gün olmak üzere toplam 15 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 330 bin TL cezaya çarptırdı. Heyet, tutuksuz yargılanan sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

YARGITAY BOZMA KARARI VERDİ

Taraf avukatları, yerel mahkeme ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz edip, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 11'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı. Ceza Dairesi, sanık hakkında aynı mahkemede başka bir dava dosyası olduğu ve söz konusu dosyaların aralarında hukuki bağlantı olabileceği gerekçesiyle verilen kararın bozulmasını ve birleştirilmesini istediği dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Kararın ardından Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda, birleşen dosyada yeniden yargılandığı duruşmaya firari Orhan Kaftanoğlu, katılmadı.

YENİDEN YARGILANDI

Mahkeme heyeti, 1 Nisan'da görülen davada sanık Kaftanoğlu'nu, 'Dolandırıcılık'tan 10 yıl, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan da 5 yıl 2 ay 15 gün olmak üzere toplam 15 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 330 bin TL cezaya çarptırdı. Heyet sanığı ayrıca 7 yıl 7 ay boyunca meslekten menedip, hakkındaki yakalama kararının da devamına hükmetti.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan avukat Orhan Kaftanoğlu, bugün Ankara'da yakalandı. Kaftanoğlu'nun ilgili ağır ceza mahkemesi tarafından ifadesi alınıyor.

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