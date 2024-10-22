Hapşırık krizine giren kadından haber var: 35 gün sonra sağlığına kavuştu
Batman'da hapşırık nöbetine tutulan Benazir Aydın'ın tadavisi tamamlandı. Ankara'da tedavi altına alınan Aydın, 35 gün süren tedavisinin ardından hapşırık nöbetinden kurtuldu.
Hapşırık nöbetine tutulan kadın, 35 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.
Batman'da yaşayan 2 çocuk annesi Benazir Aydın, 18 Eylül günü hapşırmaya başladı.
Hapşırması durmayan Aydın, hastaneye başvurdu. Burada doktorlar Aydın'a, serum tedavisi uygulayarak taburcu etti.
Yaşamında zorlanan Benazir Aydın'ın, bir süre sonra hapşırığı arttı. Hapşırık
nöbetinin nedeni belirlenemeyen Benazir Aydın, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
tedaviye alındı.
ARALIKSIZ HAPŞIRMAYA BAŞLADI
18 Eylül'den itibaren aralıksız hapşıran Benazir Aydın, 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada yapılan tetkik ve tedaviyle Aydın, 35 gün sonra hapşırık nöbetinden kurtuldu.
Aydın'ın sinir damarlarına 4 kez yapılan enjeksiyon sayesinde hapşırığının kesildiği öğrenildi.