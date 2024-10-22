Hapşırık krizine giren kadından haber var: 35 gün sonra sağlığına kavuştu

Aydın'ın sinir damarlarına 4 kez yapılan enjeksiyon sayesinde hapşırığının kesildiği öğrenildi.

Burada yapılan tetkik ve tedaviyle Aydın, 35 gün sonra hapşırık nöbetinden kurtuldu.

Yaşamında zorlanan Benazir Aydın'ın, bir süre sonra hapşırığı arttı. Hapşırık nöbetinin nedeni belirlenemeyen Benazir Aydın, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. ARALIKSIZ HAPŞIRMAYA BAŞLADI

Hapşırması durmayan Aydın, hastaneye başvurdu. Burada doktorlar Aydın'a, serum tedavisi uygulayarak taburcu etti.

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