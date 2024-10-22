2 yaşındaki Defne'nin acı ölümü
Samsun'da nefes borusuna fıstık kaçan 2 yaşındaki Defne Kayadibi, yaşamını yitirdi. Küçük Defne, bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Samsun'da nefes borusuna fıstık kaçan 2 yaşındaki Defne, yaşamını yitirdi.
İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde, dün akşam evlerinde tek yumurta
ikizi Ece ile birlikteyken Defne Kayadibi'nin yediği fıstık boğazına kaçtı.
Defne'nin nefes alamadığını gören annesi Nurgül ve babası Aykut Kayadibi, sağlıkçı olan komşularına haber verdi.
Eve gelen sağlık çalışanı, çocuğun nefes borusundaki fıstığı Heimlich manevrasıyla
çıkarttı.
Daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan Defne bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otopsisinin ardından dün akşam hastaneden alınan Defne bebek, bugün Derebahçe Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Derebahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazede Nurgül ve Aykut Kayadibi çiftinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.