Kilis'te 1920 konut hak sahibi depremzedelere teslim edildi

ANKARA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kilis'te 1920 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kilis'te, deprem konutlarının inşasının ve tamamlanan konutların tesliminin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 1920 konutun hak sahiplerine teslim edildiği ve 2 bin 686 konutun inşasının sürdüğü bilgisi verildi.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis'te inşası tamamlanan konutların görüntüleri ve hak sahiplerinin görüşlerini içeren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum, hak sahiplerinden Hüsne Beşenk'in "Evladımız bıraksa Cumhurbaşkanı bizi bırakmıyor." sözlerine dikkati çekerek, "Hüsne teyzemiz gibi her bir annemiz bize Cumhurbaşkanı'mızın emaneti. Onun verdiği sözü yere düşürmeyeceğiz. En son anahtar teslim edilinceye kadar hiçbir depremzede kardeşimizin elini bırakmayacağız." ifadesini kullandı.