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Bakan Tunç bıçaklı saldırıda yaralanan Müfettişi hastanede ziyaret etti

HSK'da yaşanan bıçaklı saldırı olayı sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ensesinden bıçakla yaralanan müfettişi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Bakan Tunç "Müfettişimizin sağlık durumu iyi, hayati tehlikeyi atlattı. Saldırgan gözaltında, gerekli adli soruşturmayı biz takip edeceğiz " dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 19:34, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 19:40
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ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bıçaklı saldırıda yaralanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bakan Tunç, tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesinde Aslan'ın sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı.

Hastaneden ayrılırken gazetecilere açıklamada bulunan Tunç, Aslan'ın, öğle saatlerinde HSK'de hizmetli olarak çalışan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradığını belirtti.

Tunç, "Saldırıda ensesinden yaralandı. İyi, hayati tehlikeyi atlatmış, yoğun bakımda kendisi. Konuşuyor, bilinci de iyi, ailesi de yanında. Sağlık durumu iyiye gidiyor. Doktorlarımız da tedavisi için çalışıyorlar." dedi.

Yılmaz Tunç, Aslan'ın tedavisine yoğun bakım servisinde devam edileceğini bildirdi.

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü, saldırganın gözaltında olduğunu belirten Tunç, soruşturmayı ve Aslan'ın tedavisini takip edeceklerini dile getirdi.

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