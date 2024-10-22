Bakan Tunç bıçaklı saldırıda yaralanan Müfettişi hastanede ziyaret etti

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bıçaklı saldırıda yaralanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bakan Tunç, tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesinde Aslan'ın sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı.

Hastaneden ayrılırken gazetecilere açıklamada bulunan Tunç, Aslan'ın, öğle saatlerinde HSK'de hizmetli olarak çalışan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradığını belirtti.

Tunç, "Saldırıda ensesinden yaralandı. İyi, hayati tehlikeyi atlatmış, yoğun bakımda kendisi. Konuşuyor, bilinci de iyi, ailesi de yanında. Sağlık durumu iyiye gidiyor. Doktorlarımız da tedavisi için çalışıyorlar." dedi.

Yılmaz Tunç, Aslan'ın tedavisine yoğun bakım servisinde devam edileceğini bildirdi.

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü, saldırganın gözaltında olduğunu belirten Tunç, soruşturmayı ve Aslan'ın tedavisini takip edeceklerini dile getirdi.