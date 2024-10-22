Yunus Akgün hakaretten PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, "hakareti" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi. Akgün geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinde yaptığı paylaşımında kullandığı müziğin Beşiktaş'a yönelik hakaretler içermesi tepki çekmişti.

TFF tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Kulübü futbolcusu Yunus Akgün'ün Antalyaspor müsabakası sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."