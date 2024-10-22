Halkbank'tan dava açıklaması: Temyize dair tüm yasal haklarımızı kullanacağız

İSTANBUL (AA) - Halkbank, ABD İkinci İstinaf Mahkemesinin yeniden yaptığı inceleme sonucunda, Bankanın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini tekrar reddettiğini ve Bölge Mahkemesinin kararını onadığını bildirdi.

Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ABD'de banka aleyhine açılan ceza davasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Halkbank'ın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili süreçte; İkinci İstinaf Mahkemesinin 22 Ekim 2021'de yabancı devlet dokunulmazlığının bulunmadığına dair verdiği kararın, ABD Yüksek Mahkemesi ( Supreme Court) nezdinde temyiz edildiği anımsatıldı.

Halkbank'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"ABD Yüksek Mahkemesi, 19 Nisan 2023 tarihli kararıyla Halkbank'ın Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) kapsamındaki dokunulmazlık argümanını reddetmiş olmakla birlikte; ABD teamül hukuku ( common law) kapsamında Halkbank'ın ABD mahkemelerinde yargılanamayacağı argümanının ise yeniden incelenmesi için dosyayı İkinci İstinaf Mahkemesine iade etmişti. ABD İkinci İstinaf Mahkemesi yeniden yaptığı inceleme sonucunda 22 Ekim tarihli kararıyla, Bankamızın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini yine reddederek Bölge Mahkemesinin kararını onamıştır. Bankamız İkinci İstinaf Mahkemesinin 22 Ekim tarihli kararıyla ilgili olarak, başta ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde olmak üzere, temyize dair tüm yasal haklarını kullanacaktır."