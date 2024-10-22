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Artvin'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Artvin'in Murgul ilçesinde kar yağışının ardından 5 arkadaş yaylada mahsur kaldı. İş makineleri ve kurtarma ekiplerinin desteğiyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 22:46, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 22:46
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Artvin'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Murgul ilçesinde kar yağışının ardından yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

İlçeye bağlı 2 bin 400 rakımlı Mağara Yaylası'na 20 Ekim'de kendilerine ait araçla gezmeye giden 5 kişilik arkadaş grubu, geceyi bölgedeki yayla evinde geçirdi.

Dün etkili olan kar yağışı sonrası bölgede yolların kapanması nedeniyle 5 arkadaş mahsur kaldı.

Yapılan ihbar üzerine Artvin Valisi Turan Ergün'ün talimatıyla İl Özel İdaresi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün koordinesinde İl Özel İdaresi Ekiplerince yol açma çalışması başlatıldı.

Çığ riski nedeniyle yol açma çalışmalarına dün gece saatlerinde ara verildi.

Hava şartlarının elverişli hale gelmesinin ardından bugün yeniden başlayan çalışmalar sonucu, kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulan 30 kilometrelik yayla yolu ulaşıma açılarak mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Kurtarma çalışmalarına 1 iş makinesi, 3 araç, 8 personel ve 3 vatandaşın katıldığı bildirildi.

Güvenli bölgeye götürülen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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