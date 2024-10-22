Artvin'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Yapılan ihbar üzerine Artvin Valisi Turan Ergün'ün talimatıyla İl Özel İdaresi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

İlçeye bağlı 2 bin 400 rakımlı Mağara Yaylası'na 20 Ekim'de kendilerine ait araçla gezmeye giden 5 kişilik arkadaş grubu, geceyi bölgedeki yayla evinde geçirdi.

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