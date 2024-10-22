Çadırda mangaldan zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi hastanelik oldu

FETÖ ekonomiye 350 milyar dolar zarar verdi
FETÖ ekonomiye 350 milyar dolar zarar verdi
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
'SGK'yi sıfırdan aldık dünyaya örnek olacak bir sisteme dönüştürdük'
'SGK'yi sıfırdan aldık dünyaya örnek olacak bir sisteme dönüştürdük'
Yenidoğan skandalı için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Yenidoğan skandalı için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Aile hekimliğiyle ilgili düzenleme yapılacak
Aile hekimliğiyle ilgili düzenleme yapılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesini sundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesini sundu
Casusluk ile ilgili düzenlemenin yer aldığı kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda
Casusluk ile ilgili düzenlemenin yer aldığı kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda
FETÖ sözleri nedeniyle gazeteciye adli kontrol
FETÖ sözleri nedeniyle gazeteciye adli kontrol
2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Yüreğir Belediye Başkanına rüşvet davası: 12 Yıla Kadar Hapis İstemi
Yüreğir Belediye Başkanına rüşvet davası: 12 Yıla Kadar Hapis İstemi
İsias Otel Davası'nda bir sonraki duruşma 3 Aralık'a ertelendi
İsias Otel Davası'nda bir sonraki duruşma 3 Aralık'a ertelendi
Milli voleybolcu babasının saldırısına uğradı: 'Ölmek istemiyorum'
Milli voleybolcu babasının saldırısına uğradı: 'Ölmek istemiyorum'
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nden '73 Bebek Ölümü' iddiasına açıklama
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nden '73 Bebek Ölümü' iddiasına açıklama
Araç muayene istasyonları yeniden özelleştirilecek
Araç muayene istasyonları yeniden özelleştirilecek
Erdoğan: FETÖ elebaşının sonu onursuz bir ölüm oldu
Erdoğan: FETÖ elebaşının sonu onursuz bir ölüm oldu
Açık öğretim okullarında ders geçmek zorlaştı
Açık öğretim okullarında ders geçmek zorlaştı
Kumpaslardan darbe girişimine teröristbaşı Gülen'in kirli geçmişi
Kumpaslardan darbe girişimine teröristbaşı Gülen'in kirli geçmişi
Bahçeli: Terörist başı gelsin TBMM'de konuşsun
Bahçeli: Terörist başı gelsin TBMM'de konuşsun
MEB'den okullara '10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri' yazısı
MEB'den okullara '10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri' yazısı
Firari FETÖ'cülerin iade süreçleri hız kesmeden devam ediyor
Firari FETÖ'cülerin iade süreçleri hız kesmeden devam ediyor
Konut satışlarında kriz aşılıyor
Konut satışlarında kriz aşılıyor
Bakan Memişoğlu: 'Yenidoğan Çetesi' 26 Nisan 2024'te çökertildi
Bakan Memişoğlu: 'Yenidoğan Çetesi' 26 Nisan 2024'te çökertildi
Akaryakıta çifte indirim: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
Akaryakıta çifte indirim: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
Cevdet Yılmaz: Vergi yükü artmayacak
Cevdet Yılmaz: Vergi yükü artmayacak
Özel derse talepte rekor artış
Özel derse talepte rekor artış
En çok algı Milli Eğitim'e! Yalanda sınır tanımıyorlar
En çok algı Milli Eğitim'e! Yalanda sınır tanımıyorlar
Sağlık sektöründeki skandallar 'Yenidoğan çetesi' ile bitmiyor!
Sağlık sektöründeki skandallar 'Yenidoğan çetesi' ile bitmiyor!
Narin Güran cinayetinde iddianame hazır: 22 sanık yargılanacak
Narin Güran cinayetinde iddianame hazır: 22 sanık yargılanacak
Bursa'da FETÖ propagandası soruşturması!
Bursa'da FETÖ propagandası soruşturması!
Adana'da kabir ziyaretine giden üç kadın öldürüldü
Adana'da kabir ziyaretine giden üç kadın öldürüldü
Ana sayfaHaberler

Çadırda mangaldan zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi hastanelik oldu

Nevşehir'de çadırın içine koydukları mangaldan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 23:10, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 23:13
Yazdır
Çadırda mangaldan zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi hastanelik oldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de çadırın içine koydukları mangaldan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Boğazköy'de tarım işçisi olarak çalışan Göktekin ailesi, akşam yemeği için yaktıkları mangalı ısınmak için çadırın içine aldı.

Bir süre sonra rahatsızlandıklarını fark eden aile üyelerinin yardım talebi üzerine çevredeki çadırlarda kalan diğer tarım işçileri durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Hatice (50), Kadir (27), Mehmet (11) ve Ayaz (5) Göktekin'in karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Göktekin ailesinin tedavileri sürüyor.

Tarım işçilerinden Mehmet Ali Aktüy, ailenin yardımına ilk koşanlardan olduğunu belirterek, "Kendi çadırımdaydım bir ses duydum hemen komşunun çadırına koştum. Bayan bayılmıştı. Mangalı soba olmadığından çadırın içinde yakmışlar. Aile 7 kişiydi hastaneye dördünü getirdik." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber