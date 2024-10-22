Adana'da bir kişi tabancayla babasını, annesini ve anneannesini öldürdü

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tabancayla ateş ettiği babası, annesi ve anneannesini öldüren zanlı tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde S. Aydın (26), annesi Minteha (61) ve babası İlyas Aydın (63) ile anneannesi Ülfet Köse'ye (80), uyudukları sırada tabancayla ateş etti.

Zanlının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Minteha Aydın ve Ülfet Köse'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralanan İlyas Aydın'ı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hastanede tedavi gören İlyas Aydın'ın da yaşamını yitirmesiyle olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Gözaltına alınan S. Aydın'ın emniyetteki ifadesinde, sabaha karşı tabanca sesi duyup uyandığını, odaları kontrol ettiğinde annesi, babası ve anneannesinin silahla vurulduğunu gördüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere olayı kendisinin gerçekleştirmediğini iddia ederek, "O iftira ispatlanacak." dedi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan S. Aydın, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.