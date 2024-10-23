İşte MEB'in '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yazısı

Boşanma davaları için yeni düzenleme: Komisyonda kabul edildi
Boşanma davaları için yeni düzenleme: Komisyonda kabul edildi
MASAK, FETÖ'nün mali yapılanmasına göz açtırmadı
MASAK, FETÖ'nün mali yapılanmasına göz açtırmadı
Tüketici güveni 16 ayın zirvesinde
Tüketici güveni 16 ayın zirvesinde
Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni FETÖ'den gözaltına alındı
Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni FETÖ'den gözaltına alındı
Dünya Bankasından Türkiye'deki 4 projeye 1,9 milyar dolarlık finansman
Dünya Bankasından Türkiye'deki 4 projeye 1,9 milyar dolarlık finansman
Polis iğneyle kuyu kazarak cinayeti çözdü
Polis iğneyle kuyu kazarak cinayeti çözdü
Daha büyük banknotlara ihtiyaç var, ATM'ler para saymaktan bozuluyor
Daha büyük banknotlara ihtiyaç var, ATM'ler para saymaktan bozuluyor
Ev kiraları düşüyor! Fiyatlardaki reel düşüş yüzde 18.6'ya ulaştı
Ev kiraları düşüyor! Fiyatlardaki reel düşüş yüzde 18.6'ya ulaştı
Sistem değişiyor, hastane denetiminde yeni dönem
Sistem değişiyor, hastane denetiminde yeni dönem
Ekmeğe söylenti zammı! 15 TL'ye satan var
Ekmeğe söylenti zammı! 15 TL'ye satan var
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
FETÖ ekonomiye 350 milyar dolar zarar verdi
FETÖ ekonomiye 350 milyar dolar zarar verdi
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
'SGK'yi sıfırdan aldık dünyaya örnek olacak bir sisteme dönüştürdük'
'SGK'yi sıfırdan aldık dünyaya örnek olacak bir sisteme dönüştürdük'
Yenidoğan skandalı için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Yenidoğan skandalı için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Aile hekimliğiyle ilgili düzenleme yapılacak
Aile hekimliğiyle ilgili düzenleme yapılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesini sundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesini sundu
Casusluk ile ilgili düzenlemenin yer aldığı kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda
Casusluk ile ilgili düzenlemenin yer aldığı kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda
FETÖ sözleri nedeniyle gazeteciye adli kontrol
FETÖ sözleri nedeniyle gazeteciye adli kontrol
2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Yüreğir Belediye Başkanına rüşvet davası: 12 Yıla Kadar Hapis İstemi
Yüreğir Belediye Başkanına rüşvet davası: 12 Yıla Kadar Hapis İstemi
İsias Otel Davası'nda bir sonraki duruşma 3 Aralık'a ertelendi
İsias Otel Davası'nda bir sonraki duruşma 3 Aralık'a ertelendi
Milli voleybolcu babasının saldırısına uğradı: 'Ölmek istemiyorum'
Milli voleybolcu babasının saldırısına uğradı: 'Ölmek istemiyorum'
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nden '73 Bebek Ölümü' iddiasına açıklama
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nden '73 Bebek Ölümü' iddiasına açıklama
Araç muayene istasyonları yeniden özelleştirilecek
Araç muayene istasyonları yeniden özelleştirilecek
Erdoğan: FETÖ elebaşının sonu onursuz bir ölüm oldu
Erdoğan: FETÖ elebaşının sonu onursuz bir ölüm oldu
Açık öğretim okullarında ders geçmek zorlaştı
Açık öğretim okullarında ders geçmek zorlaştı
Kumpaslardan darbe girişimine teröristbaşı Gülen'in kirli geçmişi
Kumpaslardan darbe girişimine teröristbaşı Gülen'in kirli geçmişi
Bahçeli: Terörist başı gelsin TBMM'de konuşsun
Bahçeli: Terörist başı gelsin TBMM'de konuşsun
MEB'den okullara '10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri' yazısı
MEB'den okullara '10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri' yazısı
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

İşte MEB'in '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim genel Müdürlüğünün "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla 81 il valiliğine gönderdiği 15.10.2024 tarihli ve 117103034 sayılı yazı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 12:00, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:31
Yazdır
İşte MEB'in '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim genel Müdürlüğünün 15.10.2024 tarihli ve 117103034 sayılı yazısında, ara tatile denk gelen Atatürk Haftası ile ilgili yapılacak etkinliklerle ilgili şu bilgilendirme yapıldı: "Bu kapsamda, 10-16 Kasım tarih aralığındaki Atatürk Haftası aynı zamanda 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı birinci ara tatiline denk geldiğinden, Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda, kahraman ecdadımızın istiklal ve istikbal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran, evlatlarımıza bölgesinde örnek, dünyada saygın bir ülke armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha hayırla hatırlayacağımız bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro gibi anma etkinliklerinin 4-8 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi; 10 Kasım 2024 tarihinde ise öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla günün anlam ve önemine yakışır anma etkinlikleri düzenlenmesi için valiliklerce (il milli eğitim müdürlükleri) gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim." açıklamasında bulunuldu.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber