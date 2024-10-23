Sistem değişiyor, hastane denetiminde yeni dönem

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında adı geçen hastanelere, 25 Eylül'de, anlık olağanüstü bir denetim yaptıklarını belirterek, dosyadaki delillerin birçoğunun bu aşamada elde edildiğini bildirdi. Memişoğlu, 27 Mart'ta CİMER'e bir şikayet başvurusu olduğunu ve şikayetin 28 Mart'ta Sağlık Bakanlığına iletildiğini belirtti. 2-5 Mayıs 2023 tarihinde denetlemeler yapıp, talimat yazdıklarını anlatan Memişoğlu, emniyetten 5 Mayıs 2023'te yardım istediklerini kaydetti. Memişoğlu "Ben yardımcılarıma, herkese şunu söylüyorum, 'Emniyet ve savcılık sizden ne isterse 7/24 saat bununla ilgili lütfen onlara destek verin' diyoruz. Biz bu yazıyı yazıyoruz 5 Mayıs'ta, emniyette şunu yapıyor, 20 Haziran 2023'te Cumhuriyet Başsavcılığından teknik, fiziki takip ve telefon dinlemesi için izin alıyor" dedi.

OPERASYONLAR TİTİZLİKLE YAPILDI



Memişoğlu, gizlilik kararı alındığını da hatırlatarak, 4 Eylül 2023'te emniyetin Yolsuzluk Büro Amirliği tarafından savcılığa bildirimde bulunmasının istendiğini ve yaklaşık 300 kişinin, haklarında dinleme izni alınarak dinlenmeye başlandığını anlattı. Memişoğlu, 25 Eylül'deki denetimden sonra 28 Eylül'de İstanbul genelinde 'yenidoğan'cıların oluşturduğu bir komisyon kurduklarına işaret ederek "Komisyon oluşturmanın en büyük sebebi delil ve somut bilgiler bulmaktı" dedi.

Bu komisyonlarda bir köstebek olduğu ve hastanelere bilgi verdiği yönünde bakanlığa yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Memişoğlu, "Biz bu denetimi yaparken hangi kişi, kim nereye gidecek, hiç bilinmiyor ve bu ellerine verilen zarflar kapalı zarf, hangi hastaneye gideceğini de bilmiyor. O araçlara bindikten sonra kişinin nereye gideceği belli oluyor, biz böyle denetleme yapıyoruz İstanbul'da. Çünkü maalesef 'bu çete olabilir bu içimizde de birileri olabilir' diye hep düşündüğümüz için bunları hastanelere, kimin nereye gideceğini belli etmeden bu denetimleri yaptık." dedi.

DENETİMLERİ REVİZE EDECEĞİZ



"Denetimlerin neden yetersiz kaldığı" yönündeki soru üzerine Memişoğlu "O çete çok profesyonel, kesin ama şu da var, denetimlerimizi de revize edeceğiz, yeniden bir yapılanmaya gireceğiz. Daha fonksiyonel denetimler olacak. Bununla ilgili 3-4 aydır çalışıyoruz, özel hastaneleri disiplinize etmek gerekiyor" ifadesini kullandı. Memişoğlu "Topluma şunu ifade ediyorum, biz sağlıkta çürük elmaları ayıklamak yetkisindeyiz, kararlılığındayız ve bu konuda hiç kimseye taviz veremeyiz. Bunlar devam edecektir" dedi.