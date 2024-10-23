FETÖ'ye yakın takip! MİT elebaşı adaylarını izlemeye aldı

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; toplantıda Kalın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından muhtemel elebaşları ile örgütün yönetim şeması ve örgüt içerisindeki koltuk kavgaları hakkında partilileri bilgilendirdi.

Gülen'in ölümü sonrası örgüt içinde büyük bir kavga başladığının kaydedildiği toplantıda, Türkiye'nin muhtemel senaryolara karşı aldığı önlem ve aksiyonlar anlatıldı. FETÖ'nün yeni lider adayları arasında yer alan Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz, Mustafa Özcan ve Ekrem Dumanlı gibi isimlerin izlenmekte olduğu belirtildi.

Öte yandan, Rize'de İsrail boykotu kapsamında olan Burger King'in açılışına katılan AK Partili belediye başkanları ve yöneticiler de MYK'da gündeme geldi. Disipline sevk edilen bu kişiler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsrail'i boykot eden, ticareti kesen bir hükümet ve genel başkan varken yaptıkları doğru değil. Bunları normal karşılamak mümkün değil" dediği öğrenildi.