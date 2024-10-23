Meteorolojiden sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Trabzon hariç) ile Amasya'nın kuzey, Tokat'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması beklenmektedir.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.