Bu 5 oyunu çocuklarınıza oynatmayın!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çocukların istismarına sebep olacak içerikler barındırması gerekçesiyle 7 Ağustos'ta Roblox video oyununa erişim yasağı getirmişti.

Ancak çocukların sosyal ve fiziksel gelişimine ciddi zararlar veren bilgisayar oyunlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Özellikle 13 yaş altı çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkileyen, gerçeklik algılarını bozan, kumara ve hatta intihara kadar teşvik eden onlarca bilgisayar oyunu var.

Masum görünen ancak zamanla çocukları ve gençleri esir alan, aşırı derecede bağımlılık yapan 5 bilgisayar oyununu SABAH derledi. İşte 13 yaş altı çocukların kesinlikle oynamaması gereken o oyunlar:

1- BRAWL STARS: Çocuklar arasındaki en popüler oyunlardan biri. Ancak aşırı derecede bağımlılık yapan oyun yüksek dozda şiddet içeriyor. Günlük ödül verdiği için her gün oynamaya teşvik ediyor. Para harcamaya teşvik ediyor. Oyun içindeki bazı seviyelere daha hızlı ilerlemek için ya da bazı karakterlere daha çabuk sahip olabilmek için para istiyor. Ücret telefon faturasına yansıtılıyor. Ebeveynler bu oyunda 6-7 yaşlarındaki çocukların tek tuşla 5 bin TL'ye varan harcamalar yaptığını söylüyor. Oyundaki "city smash" denen şehir yıkma modu yüksek dozda şiddet içeriyor.

UYKU PROBLEMLERİ YARATIYOR

2- PUBG: Çevrimiçi bir savaş oyunu. Bu nedenle kötü niyetli kişilerle karşılaşma riski çok yüksek. Oyunun amacı oyuna giren 100 kişi arasında rakiplerinizi yok ederek birinci olmak. Aşırı şiddet içeriyor. Bağımlılık yapıyor. Oyun içinde kredi kartıyla bir alışveriş yaptığınız zaman, oyun sistemi kredi kartınızı otomatik olarak kaydedebiliyor. Yani çocuğunuz oyun içinde bir şey satın aldığında, diğer satın alma işlemlerini çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilir. Yaş sınırı 17 olsa da çocuklar arasında en popüler oyunların başında geliyor.

3- FORTNİTE: Oyunun yazılımında küfür ve aşırı şiddet unsurları olmadığı için masum görünüyor. Ancak çevirimiçi oynandığı için kötü niyetli kişilerle karşılaşma riski yüksek. Aşırı derecede bağımlılık yapan bir oyun. Çoğu veli, çocuğunun okuldan gelir gelmez daha üzerini bile değiştirmeden oyunun başına geçtiğini, uyku düzeninin bozulduğunu ve sabah kalkmakta zorlandığı için okula geç kaldıklarını söylüyor. Oyun birçok ülkede ebeveynler tarafından dava edildi.

SOSYAL BECERİLER GERİLİYOR

4- CLASH OF CLANS: Dünyadaki en popüler oyunlardan biri. Oyun vahşete özendirdiği için İran'da yasaklandı. Hızlı bir şekilde bağımlılık yapıyor. Kanlı sahneler yer almıyor, ama savaşlar sırasında rengarenk patlamalar ekranı kaplıyor. Sosyal becerilerde oldukça gerileme yaratan bir oyun.

5- LEAGUE OF LEGENDS: Kısaca LOL olarak bilinen oyun çocuklar kadar yetişkinler arasında da oldukça popüler. Ciddi derecede bağımlılık yapıyor. Küfürlü konuşmalar yaygın. Zamanla asosyallik yaratıyor. Hatta konuşma bozukluklarına bile neden olabiliyor.



CEYDA KARAASLAN