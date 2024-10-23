Öcalan'ın yeri İmralı'dır: Millet Meclis'te istemiyor

Boşanma davaları için yeni düzenleme: Komisyonda kabul edildi
Boşanma davaları için yeni düzenleme: Komisyonda kabul edildi
MASAK, FETÖ'nün mali yapılanmasına göz açtırmadı
MASAK, FETÖ'nün mali yapılanmasına göz açtırmadı
Tüketici güveni 16 ayın zirvesinde
Tüketici güveni 16 ayın zirvesinde
Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni FETÖ'den gözaltına alındı
Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni FETÖ'den gözaltına alındı
Dünya Bankasından Türkiye'deki 4 projeye 1,9 milyar dolarlık finansman
Dünya Bankasından Türkiye'deki 4 projeye 1,9 milyar dolarlık finansman
Polis iğneyle kuyu kazarak cinayeti çözdü
Polis iğneyle kuyu kazarak cinayeti çözdü
Daha büyük banknotlara ihtiyaç var, ATM'ler para saymaktan bozuluyor
Daha büyük banknotlara ihtiyaç var, ATM'ler para saymaktan bozuluyor
Ev kiraları düşüyor! Fiyatlardaki reel düşüş yüzde 18.6'ya ulaştı
Ev kiraları düşüyor! Fiyatlardaki reel düşüş yüzde 18.6'ya ulaştı
Sistem değişiyor, hastane denetiminde yeni dönem
Sistem değişiyor, hastane denetiminde yeni dönem
Ekmeğe söylenti zammı! 15 TL'ye satan var
Ekmeğe söylenti zammı! 15 TL'ye satan var
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
FETÖ ekonomiye 350 milyar dolar zarar verdi
FETÖ ekonomiye 350 milyar dolar zarar verdi
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
'SGK'yi sıfırdan aldık dünyaya örnek olacak bir sisteme dönüştürdük'
'SGK'yi sıfırdan aldık dünyaya örnek olacak bir sisteme dönüştürdük'
Yenidoğan skandalı için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Yenidoğan skandalı için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Aile hekimliğiyle ilgili düzenleme yapılacak
Aile hekimliğiyle ilgili düzenleme yapılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesini sundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesini sundu
Casusluk ile ilgili düzenlemenin yer aldığı kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda
Casusluk ile ilgili düzenlemenin yer aldığı kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda
FETÖ sözleri nedeniyle gazeteciye adli kontrol
FETÖ sözleri nedeniyle gazeteciye adli kontrol
2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Yüreğir Belediye Başkanına rüşvet davası: 12 Yıla Kadar Hapis İstemi
Yüreğir Belediye Başkanına rüşvet davası: 12 Yıla Kadar Hapis İstemi
İsias Otel Davası'nda bir sonraki duruşma 3 Aralık'a ertelendi
İsias Otel Davası'nda bir sonraki duruşma 3 Aralık'a ertelendi
Milli voleybolcu babasının saldırısına uğradı: 'Ölmek istemiyorum'
Milli voleybolcu babasının saldırısına uğradı: 'Ölmek istemiyorum'
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nden '73 Bebek Ölümü' iddiasına açıklama
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nden '73 Bebek Ölümü' iddiasına açıklama
Araç muayene istasyonları yeniden özelleştirilecek
Araç muayene istasyonları yeniden özelleştirilecek
Erdoğan: FETÖ elebaşının sonu onursuz bir ölüm oldu
Erdoğan: FETÖ elebaşının sonu onursuz bir ölüm oldu
Açık öğretim okullarında ders geçmek zorlaştı
Açık öğretim okullarında ders geçmek zorlaştı
Kumpaslardan darbe girişimine teröristbaşı Gülen'in kirli geçmişi
Kumpaslardan darbe girişimine teröristbaşı Gülen'in kirli geçmişi
Bahçeli: Terörist başı gelsin TBMM'de konuşsun
Bahçeli: Terörist başı gelsin TBMM'de konuşsun
MEB'den okullara '10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri' yazısı
MEB'den okullara '10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri' yazısı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Öcalan'ın yeri İmralı'dır: Millet Meclis'te istemiyor

Son dönemde teröristbaşı Öcalan'ın sıklıkla gündeme getirilmesi dikkat çekiyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 09:10, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 09:44
Yazdır

Son dönemde teröristbaşı Öcalan'ın sıklıkla gündeme getirilmesi dikkat çekiyor. Son olarak MHP lideri Bahçeli'nin, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" sözleri de tartışma konusu oldu. Bazıları bu sözleri "Öcalan serbest bırakılacak" şeklinde yorumladı. Ancak kamuoyuna göre on binlerce kişinin ölümünden sorumlu elebaşının yeri İmralı. Areda'nın yaptığı ankete göre halkın yüzde 65'i Öcalan'ın Meclis'e getirilip konuşturulmasını yanlış buluyor.

Türkiye genelinde yapılan araştırma, vatandaşların çoğunun "bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın TBMM'de konuşma yapmasını istemediğini" ortaya koydu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dünkü "'Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz' diyenlere sesleniyorum. Eğer terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" şeklindeki sözleri, büyük tepki çekti.

MİLLET ÖCALAN'I MECLİS'TE İSTEMİYOR

Araştırma şirketi Areda Survey, vatandaşlara Bahçeli'nin bu açıklamalarını sordu. Türkiye genelinde 1113 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette, "MHP lideri Bahçeli'nin bu sözlerine katılıyor musunuz" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 34,9'u "Evet, katılıyorum" derken, yüzde 65,1'i ise "Hayır, katılmıyorum" cevabını verdi.

İDAM CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

15 Şubat 1999'da yakalanan Öcalan, İmralı Adası'ndaki özel mahkemede "vatana ihanet"ten idama çarptırılmıştı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum yasaları gereği idam cezası kaldırılınca bu hüküm, "ağırlaştırılmış müebbet hapse" çevrildi. Öcalan o tarihten bu yana İmralı'da cezaevinde bulunuyor.

TERÖRİSTLERE MORAL OLDU

Öcalan ile ilgili tartışmalar Türkiye ve Irak'ta bitme noktasına gelen, Suriye'de ise hareket edemez halde bulunan terör örgütüne moral oldu. Kandil, çeşitli medya kuruluşları ile pazarlık mesajları da göndermeye başladı. ABD gibi batılı ülkelerin kontrolünde olan PKK'nın silah bırakma çağrılarına uyup uymayacağı da tartışmalı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber