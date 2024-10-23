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Sosyal medyadan FETÖ propagandasına 4 gözaltı

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 09:43, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 09:45
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Sosyal medyadan FETÖ propagandasına 4 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası 4 şüphelinin sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Savcılık, aralarında Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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