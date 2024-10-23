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Atakum Mesleki ve Teknik Lisesi, 17 ülkenin katıldığı yarışmada 2. oldu

Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Lisesi, 17 ülkenin katıldığı "16. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Uluslararası Robot Yarışması"nda RC sabit kanat İHA kategorisinde ikinci oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 09:57, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 09:57
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Atakum Mesleki ve Teknik Lisesi, 17 ülkenin katıldığı yarışmada 2. oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 16.'sı düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması tamamlandı. Yarışmaya 17 ülkeden bin 3 kurum ve toplamda 6 bin 691 yarışmacı katıldı. Samsun'dan katılan liseler arasında en büyük başarıyı Atakum Mesleki ve Teknik Lisesi elde etti. Okulun öğretmenlerinden Mustafa Koçak, Mustafa Katırcıoğlu, Emrah Yüksel, öğrencilerden Muhammet Kaan Uzun ve Berkay Arslan'dan oluşan 'Ata Wings' takımı 4 ay boyunca okulun atölyesinde çalışarak insansız hava aracı(İHA) geliştirdi. Geliştirilen bu araç Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda Türkiye ikincisi olma başarısını gösterdi.

"Ülkemizin teknoloji hamlesine ileri seviye katma değer üretiyoruz"

Okul Müdürü Mustafa Şahin, "Lise olarak bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16.'sı düzenlenen robot yarışmasına 5 kategoride 9 öğrencimiz ve 6 öğretmenimizle katıldık. İHA kategorisinde 'Sabit Kanat' alanında ikincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attık. Samsun'umuzu temsil etmede, ülkemizi temsil etmede hem de okulumuzun marka değerini yüceltmede önemli bir görevdi bizim için. Bu anlamda Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ülkemizin teknoloji hamlesine ileri seviye katma değer üreterek, teknoloji geliştirmede lise seviyesinde katkı verdiğimizi düşüyorum. Öğretmenlerimiz bu anlamda öğrencilerimize rol model olmada, vizyon katmada önemli başarılara imza atıyorlar" dedi.

Lisenin Elektrik Öğretmeni Mustafa Katırcıoğlu, "Bu yarışmaya katılmaya karar verdikten sonra uçağımızın yapım aşamalarında yaklaşık 3-4 ay çalıştık. Test uçuşlarını yaptık ve yarışmaya katılarak 2. olduk. Elektronik aksam haricindeki bütün aksamları kendimiz tasarladık. Öğrencilerimizle beraber çalışarak kendimiz ürettik ve uçar hale getirdik. Her sene değişik öğrencilerimizi bu çalışmalara katıyoruz. Yeni öğrencilerimizle beraber yarışmalara hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Lisenin Elektrik Elektronik Bölümü Alan Şefi Mustafa Koçak, "Öğretmen arkadaşlarımız ile beraber bu başarıyla imza attık. Onların özverili çalışması, idaremizin desteği, bize olan güveni bu başarıyı getirdi. Okulumuz imkanları bu anlamda çok geniştir. Bize desteği de tamdır. Bu bir geçmişin yatırımıdır aslında. Uzun süredir biz TEKNOFEST, TÜBİTAK ve robot yarışmalarına katılıyoruz. Bunlar üst üste konulmuş şeylerdir" şeklinde konuştu.

Lisenin Elektronik Öğretmeni Emrah Yüksel ise "Bu tür yarışmaların özellikle imkanı olmayan öğrenciler için katkısı çok fazladır. Bu tür yarışmalara öğrencilerin başka türlü katılma imkanları yoktur. Orada diğer okullarla birlikte oluyorlar. Sosyalleşiyorlar. Diğer robotların teknolojilerine bakıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bu başarının yanı sıra lise, yine Uluslararası Robot Yarışması'nda ileri seviye labirent, sualtı robotu gibi 4 farklı alanda sıralamalara girerek başarı etti.

TEKNOFEST'TE finale kaldılar

Okulun Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Sibel Bahçıvan, Musa Taş, Hüseyin Özer ve Bilişim Bölümü öğrencilerden oluşan takım ise TEKNOFEST'te 'blok zincir teknolojileri' kategorisinde sahte ürün kontrolü üzerine geliştirdikleri proje ile finale kaldı.

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