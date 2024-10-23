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Dolar 34,26 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 34,2560 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 10:07, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:06
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Dolar 34,26 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,6 artışla 34,2550'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa paralel 34,2560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 37,0170'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 44,4430'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 104,2 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket karlılıklarının ağırlıklı olarak beklentilerden iyi gelmesine karşın yatırımcıların temkinli davranması sonrası karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına yönelik belirsizlikler varlığını korurken, son makroekonomik veriler ve beklentilerin üzerinde gelen şirket karlılıkları ülkedeki ekonomik aktiviteye yönelik iyimserliği besliyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim hızına yönelik belirsizliklerin olduğunu kaydederek, sağlıklı bir istihdam piyasası ve ekonomik aktivitenin Fed'in enflasyonla mücadele konusunda işini kolaylaştırabileceğini söyledi.

Öte yandan, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını yayınlayan Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyümenin istikrarlı ancak zayıf kalacağının öngörüldüğü aktararak, küresel ekonomik büyüme tahminin bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,2 olduğunu kaydetti.

IMF, temmuz ayındaki tahminlerinde dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 3,3 büyüyeceğini öngörürken, Türkiye için 2024 büyüme tahmini yüzde 3,6'dan yüzde 3'e indirdi. Fon, Türkiye'ye ilişkin 2025 beklentisini ise yüzde 2,7'de sabit bıraktı.

ABD'nin başkenti Washington'da süren IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarından gelecek haber akışı yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Analistler, ABD'de mortgage başvuruları, ikinci el konut satışları ve Fed'in bej kitap raporu, Avro Bölgesi'nde ise tüketici güven endeksi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin destek, 105 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını aktardı.

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