İş makinesiyle çarpışan otomobildeki 6 öğretmen yaralandı
Kars'ın Susuz ilçesinde, otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 6 öğretmen yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 10:41, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 11:36
Tolga B. idaresindeki 01 AUG 978 plakalı otomobil, Çamçavuş köyü mevkiinde Tolga Z'nin kullandığı iş makinesiyle çarpıştı.
Kazada, otomobildeki sürücü ile İlayda D, Elif A, İlayda Ç, Hatice B. ve İlyas E. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine sevk edildi.
Otomobildekilerin Susuz Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler olduğu öğrenildi.
Kars Valisi Ziya Polat da kazada yaralanan öğretmenleri hastanede ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerine bulundu.