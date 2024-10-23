Karakol komutanı astsubay kazada öldü, 15 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında karakol komutanı olan astsubay öldü, 15 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 11:02, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 12:07
Çay ilçesi Çayıryazı köyü yakınlarındaki 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Araçlardaki 16 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Durgut'un, Şuhut İlçe Karadilli Karakol Komutanı olarak görev yaptığı öğrenildi.