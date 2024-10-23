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Yerli turistler yakınlarını ziyaret için 6 ayda 68,8 milyar lira harcadı

Türkiye'de yerli turistlerin yakınlarını ziyaret için yaptıkları seyahatlerin sayısı 2024'ün ilk yarısında 18 milyon 680 bini bulurken, harcamalarının tutarı 68 milyar 771 milyon 319 lira oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 11:24, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 11:44
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Yerli turistler yakınlarını ziyaret için 6 ayda 68,8 milyar lira harcadı

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın ocak-haziran döneminde yurt içi turizm kapsamında toplam 29 milyon 684 bin seyahat gerçekleştirildi. Yerli turistlerin toplam seyahat harcamaları 148 milyar 376 milyon 593 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Seyahate çıkış amaçlarına bakıldığında, yerli turistler 6 ayda yakınlarını ziyaret için toplam 18 milyon 860 bin seyahat yaptı. Bu seyahatlerde 68 milyar 771 milyon 319 bin lira harcama gerçekleştirildi. Yakınları ziyarette toplam geceleme 133 milyon 573 bini buldu.

Yerli turistler geçen yılın aynı döneminde yakınlarını ziyaret için toplam 17 milyon 166 bin seyahat gerçekleştirirken bu seyahatlerde 33 milyar 274 milyon 152 bin lira harcama yapılmıştı.

Yakınları ziyaretin ardından ikinci sırayı 8 milyon 489 bin seyahatle gezi, eğlence ve tatil amaçlı konaklamalar aldı. Yerli turistler söz konusu dönemde bu amaçla 60 milyar 511 milyon 887 bin lira harcama yaptı.

- Kimi şifa kimi iş için seyahat etti

Yerli turistlerin sağlık ihtiyaçları nedeniyle bu dönemde yaptıkları ziyaretlerin sayısı 1 milyon 178 bin oldu. Bu seyahatlerde 10 milyar 154 milyon 479 bin lira harcandı. Yerli turistlerin, sağlık gezilerinde toplam gecelemeleri 10 milyon 956 bin olarak kayıtlara geçti.

Yerli turistin, ticari ilişkiler ve fuarlar için yaptığı 208 bin seyahatteki harcama tutarı ise 1 milyar 600 milyon 774 bin lira olarak kayıtlara geçti. Bu amaçla toplam 909 bin geceleme yapıldı.

İş ya da eğitim amaçlı toplantı, konferans, kurs ve seminer dolayısıyla yapılan seyahatlerde ise harcama tutarı 2 milyar 611 milyon 33 bin lira oldu. Bu tür etkinlikler için söz konusu dönemde 349 bin seyahat gerçekleştirilirken, bu gezilerde toplam gecelemenin 1 milyon 24 bin olduğu hesaplandı.

Kültür amaçlı seyahatlerin sayısı 94 bine ulaştı. Bu seyahatlerde harcama tutarı 535 milyon 576 bin lirayı buldu. Kültür seyahati yapan yerli turistlerin toplam geceleme sayısı 231 bin olarak kayıtlara geçti.

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