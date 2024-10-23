THY ve Pegasus, İran uçuşlarını 1 Kasım'a kadar iptal etti

Güvenlik sebebiyle daha önce Lübnan seferlerini durduran THY ve Pegasus, aynı gerekçe ile İran seferlerini de iptal etti.

Pegasus, 1 Kasım'a kadar İran'ın başkenti Tahran ile Şiraz ve İsfahan kentlerine uçuş yapmayacak.

THY de İran'ın birçok kentine yaptığı uçuşları 1 Kasım'a kadar durdurdu.