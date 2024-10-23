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İkinci elde talep arttı, fiyatlar düştü

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) hazırladığı eylül ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 12:30, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 12:30
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İkinci elde talep arttı, fiyatlar düştü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BETAM tarafından sahibinden.com'daki ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden raporun eylül sayısı yayımlandı.

Rapora göre, ikinci el otomobil piyasasına talep artarken, fiyatlar düşmeye devam ediyor. Otomobil talep endeksi, ağustosa kıyasla yüzde 0,4 daha düşerken, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 41 daha yükseldi.

Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 0,8 puan artarak yüzde 21,1 oldu. Bu göstergenin detayları incelendiğinde, ilan sayısının yüzde 2,9 düştüğü, satılan otomobil sayısının ise yüzde 1 arttığı görülüyor. Otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren kapatılan ilan yaşı ise geçen aya kıyasla 0,9 gün kısalarak 22 gün oldu.

Enflasyondan arındırıldığında, ikinci el otomobil ortalama reel fiyatı, 15 aylık düşüşüne devam etti. Reel fiyat endeksi ağustos ayına kıyasla yüzde 1,2 azalarak 159,4 oldu. Reel fiyatlardaki yıllık değişim ise negatif yönlü seyrini sürdürdü. 2023 Mayıs'ta yüzde 47,9'a ulaşan değişim oranı, takip eden aylarda sürekli azalarak 2024 Temmuz'da yüzde -41,1'e kadar geriledi. Reel fiyatlardaki yıllık değişim oranı, önceki ayda olduğu gibi eylülde de bir miktar yükselerek yüzde -35,6 oldu.

Ortalama otomobil fiyatları, bir önceki aya kıyasla bir miktar yükseldi. Ağustosta 865 bin 433 lira olan ortalama otomobil fiyatı, eylülde 880 bin 318 lira oldu. Otomobil fiyatlarındaki yıllık değişim oranındaki düşüş ise durağan hale geldi. Ortalama otomobil fiyatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,8 azaldı.

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