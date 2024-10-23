Bakırköy'de eziyet ettiği eşini intihara yönlendirdiği öne sürülen sanık hakim karşısında

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de, eziyet ettiği eşinin yaşamına son vermesine neden olduğu ileri sürülen İsmet Bingöl'ün yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Bingöl ile avukatı hazır bulundu.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunması alınan sanık İsmet Bingöl, eşi Vesile Bingöl'ün daha önce 4 defa intihara teşebbüs ettiğini, üçünde de eşini kurtardığını iddia etti.

Dördüncü intihar girişimine yetişmediğini öne süren Bingöl, "Tartışıyorduk, birbirimize karşı kıskançlıklarımız vardı. Beni aldattığından şüpheleniyordum. Olay günü sabah eve gittim. Odama gidip uyudum, sabah 07.00'de kalktım. Çocuklarımla bir gürültü üzerine uyandık. Ben olay günü Vesile'ye 'Hangi yüzle bana bakıyorsun, bana bakma.' dedim. Vesile odadan hışımla çıktı. İçeri girdiğimde kendini doğal gaz borusuna asmıştı. Görür görmez bıçakla ipi kestim. Kalp masajı yaptım. Ben hep yaşayacak diye düşündüm." dedi.

Bingöl, ilk eşinin de silahla kendini vurarak intihar ettiğini aktararak, o davadan beraat ettiğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.



- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Temmuz 2023'te Bakırköy'de kolluk birimlerine intihar ihbarının ulaştığı ve polislerin olay yerine gittiği aktarılıyor.

İddianamede hayatını kaybeden Vesile Bingöl?ün ölü olarak ambulansa bindirildiği, evdeki incelemelerde kadının kendini astığı ipin düğümünün gevşek olduğu ve asılma durumunda düğümlerin sıkı hale gelmesi gerektiği belirtiliyor.

Adli Tıp Kurumunca hazırlanan rapora yer verilen iddianamede, Vesile Bingöl?ün asılma dışında ölümünün gerçekleştiğine dair tıbbi bir delilin bulunmadığı da anlatılıyor.

İddianamede İsmet Bingöl'ün eşine yönelik gurur kırıcı eylemlerde bulunduğu, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, uyuşturucu kullanmasının etkisiyle Vesile Bingöl'ün hayatını temelinden sarstığı ve evden dışarı çıkmasına izin vermediği kaydediliyor.

Vesile Bingöl'ün hiçbir sebep yokken aldatma ithamlarına maruz bırakıldığına dikkatin çekildiği iddianamede, İsmet Bingöl'ün eşinin vefat etmesini istediği, bu ruh haline sürüklediği, eziyet içeren sistematik eylemleriyle aynı zamanda intihara yönlendirdiği anlatılıyor.

İddianamede İsmet Bingöl hakkında "intihara yönlendirme" suçundan 4 yıldan 10 yıla, "eşe karşı eziyet" suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis talep ediliyor.