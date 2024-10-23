Bakırköy'de eziyet ettiği eşini intihara yönlendirdiği öne sürülen sanık hakim karşısında

Terminal İstanbul, İstanbul'un vizyon projesi olacak
Terminal İstanbul, İstanbul'un vizyon projesi olacak
Narin cinayeti iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 7 Kasım'da
Narin cinayeti iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 7 Kasım'da
'CİMER'e yapılan hiçbir başvuru sümenatı edilmez'
'CİMER'e yapılan hiçbir başvuru sümenatı edilmez'
FETÖ'de liderlik savaşı çıktı
FETÖ'de liderlik savaşı çıktı
Bu 5 oyunu çocuklarınıza oynatmayın!
Bu 5 oyunu çocuklarınıza oynatmayın!
Cevdet Yılmaz açıkladı: Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturulacak
Cevdet Yılmaz açıkladı: Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturulacak
İkinci elde talep arttı, fiyatlar düştü
İkinci elde talep arttı, fiyatlar düştü
Boşanma davaları için yeni düzenleme: Komisyonda kabul edildi
Boşanma davaları için yeni düzenleme: Komisyonda kabul edildi
MASAK, FETÖ'nün mali yapılanmasına göz açtırmadı
MASAK, FETÖ'nün mali yapılanmasına göz açtırmadı
Tüketici güveni 16 ayın zirvesinde
Tüketici güveni 16 ayın zirvesinde
Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni FETÖ'den gözaltına alındı
Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni FETÖ'den gözaltına alındı
Dünya Bankasından Türkiye'deki 4 projeye 1,9 milyar dolarlık finansman
Dünya Bankasından Türkiye'deki 4 projeye 1,9 milyar dolarlık finansman
Polis iğneyle kuyu kazarak cinayeti çözdü
Polis iğneyle kuyu kazarak cinayeti çözdü
Daha büyük banknotlara ihtiyaç var, ATM'ler para saymaktan bozuluyor
Daha büyük banknotlara ihtiyaç var, ATM'ler para saymaktan bozuluyor
Ev kiraları düşüyor! Fiyatlardaki reel düşüş yüzde 18.6'ya ulaştı
Ev kiraları düşüyor! Fiyatlardaki reel düşüş yüzde 18.6'ya ulaştı
Sistem değişiyor, hastane denetiminde yeni dönem
Sistem değişiyor, hastane denetiminde yeni dönem
Ekmeğe söylenti zammı! 15 TL'ye satan var
Ekmeğe söylenti zammı! 15 TL'ye satan var
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
FETÖ ekonomiye 350 milyar dolar zarar verdi
FETÖ ekonomiye 350 milyar dolar zarar verdi
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
'SGK'yi sıfırdan aldık dünyaya örnek olacak bir sisteme dönüştürdük'
'SGK'yi sıfırdan aldık dünyaya örnek olacak bir sisteme dönüştürdük'
Yenidoğan skandalı için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Yenidoğan skandalı için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Aile hekimliğiyle ilgili düzenleme yapılacak
Aile hekimliğiyle ilgili düzenleme yapılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesini sundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesini sundu
Casusluk ile ilgili düzenlemenin yer aldığı kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda
Casusluk ile ilgili düzenlemenin yer aldığı kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda
FETÖ sözleri nedeniyle gazeteciye adli kontrol
FETÖ sözleri nedeniyle gazeteciye adli kontrol
2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Yüreğir Belediye Başkanına rüşvet davası: 12 Yıla Kadar Hapis İstemi
Yüreğir Belediye Başkanına rüşvet davası: 12 Yıla Kadar Hapis İstemi
İsias Otel Davası'nda bir sonraki duruşma 3 Aralık'a ertelendi
İsias Otel Davası'nda bir sonraki duruşma 3 Aralık'a ertelendi
Milli voleybolcu babasının saldırısına uğradı: 'Ölmek istemiyorum'
Milli voleybolcu babasının saldırısına uğradı: 'Ölmek istemiyorum'
Ana sayfaHaberler

Bakırköy'de eziyet ettiği eşini intihara yönlendirdiği öne sürülen sanık hakim karşısında

Bakırköy'de, eziyet ettiği eşinin yaşamına son vermesine neden olduğu ileri sürülen İsmet Bingöl'ün yargılanmasına başlandı. Tutuksuz sanık İsmet Bingöl: "Ben olay günü Vesile'ye 'Hangi yüzle bana bakıyorsun, bana bakma.' dedim. Vesile odadan hışımla çıktı. İçeri girdiğimde kendini doğal gaz borusuna asmıştı" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 15:33, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 15:34
Yazdır
Bakırköy'de eziyet ettiği eşini intihara yönlendirdiği öne sürülen sanık hakim karşısında

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de, eziyet ettiği eşinin yaşamına son vermesine neden olduğu ileri sürülen İsmet Bingöl'ün yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Bingöl ile avukatı hazır bulundu.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunması alınan sanık İsmet Bingöl, eşi Vesile Bingöl'ün daha önce 4 defa intihara teşebbüs ettiğini, üçünde de eşini kurtardığını iddia etti.

Dördüncü intihar girişimine yetişmediğini öne süren Bingöl, "Tartışıyorduk, birbirimize karşı kıskançlıklarımız vardı. Beni aldattığından şüpheleniyordum. Olay günü sabah eve gittim. Odama gidip uyudum, sabah 07.00'de kalktım. Çocuklarımla bir gürültü üzerine uyandık. Ben olay günü Vesile'ye 'Hangi yüzle bana bakıyorsun, bana bakma.' dedim. Vesile odadan hışımla çıktı. İçeri girdiğimde kendini doğal gaz borusuna asmıştı. Görür görmez bıçakla ipi kestim. Kalp masajı yaptım. Ben hep yaşayacak diye düşündüm." dedi.

Bingöl, ilk eşinin de silahla kendini vurarak intihar ettiğini aktararak, o davadan beraat ettiğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Temmuz 2023'te Bakırköy'de kolluk birimlerine intihar ihbarının ulaştığı ve polislerin olay yerine gittiği aktarılıyor.

İddianamede hayatını kaybeden Vesile Bingöl?ün ölü olarak ambulansa bindirildiği, evdeki incelemelerde kadının kendini astığı ipin düğümünün gevşek olduğu ve asılma durumunda düğümlerin sıkı hale gelmesi gerektiği belirtiliyor.

Adli Tıp Kurumunca hazırlanan rapora yer verilen iddianamede, Vesile Bingöl?ün asılma dışında ölümünün gerçekleştiğine dair tıbbi bir delilin bulunmadığı da anlatılıyor.

İddianamede İsmet Bingöl'ün eşine yönelik gurur kırıcı eylemlerde bulunduğu, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, uyuşturucu kullanmasının etkisiyle Vesile Bingöl'ün hayatını temelinden sarstığı ve evden dışarı çıkmasına izin vermediği kaydediliyor.

Vesile Bingöl'ün hiçbir sebep yokken aldatma ithamlarına maruz bırakıldığına dikkatin çekildiği iddianamede, İsmet Bingöl'ün eşinin vefat etmesini istediği, bu ruh haline sürüklediği, eziyet içeren sistematik eylemleriyle aynı zamanda intihara yönlendirdiği anlatılıyor.

İddianamede İsmet Bingöl hakkında "intihara yönlendirme" suçundan 4 yıldan 10 yıla, "eşe karşı eziyet" suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber