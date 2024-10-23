Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

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