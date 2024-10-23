Ali Yerlikaya: Şehit ve yaralılar var
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda şehit ve yaralılar bulunduğunu belirten Yerlikaya, gelişmelerin resmi kaynaklar aracılığıyla duyurulacağını ifade etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 16:15, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 17:24
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının ardından yaptığı açıklamada, şehit ve yaralıların olduğunu belirtti. Yerlikaya, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum," ifadelerini kullandı.
Olayın ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirten Bakan Yerlikaya, gelişmelerin resmi kaynaklardan takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Saldırıya ilişkin detaylar ve soruşturma süreciyle ilgili açıklamalar bekleniyor.TUSAŞ tesislerinde silah sesleri: Şehit ve Yaralılar Var