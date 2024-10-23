TUSAŞ'taki saldırı sonrası siyasilerden mesajlar: Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz

Ankara'da Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne yönelik terör saldırısının ardından siyasilerde terör karşıtı mesajlar geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını kınıyorum. Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz" diye yazdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Ankara'da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." diye yazdı.

TUSAŞ'ın Ankara, Kahramankazan'daki yerleşkesinde peş peşe patlamalar yaşandı, bölgeden silah sesleri yükseldi. Yerleşkede 15 bine yakın çalışan bulunduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve emiyet ekibi sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medyadan terör saldırısı olduğunu duyurarak şehit ve yaralılar olduğunu açıkladı.

'Şehitlerimiz ve yaralılarımız var'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

"ALÇAK TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUM"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine yönelik alçak terör saldırısını lanetliyorum. Saldırı sonucu şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'nin Kahramankazan'daki tesislerine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

"AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik düzenlenen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Terör saldırısında şehit ve yaralılarımızın olduğunu teessürle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. TUSAŞ'a ve tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, saldırı ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınmasını rica ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Ülkemizin savunma sanayisine büyük katkılar sağlayan TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını gerçekleştiren alçakları lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)'a gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum. Alçakça yapılan bu eylemler, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da asla amacına ulaşamayacaktır. Millet olarak birliğimiz bu tehditleri aşacak kadar güçlü ve sarsılmazdır.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını kınıyorum. Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

ABB Başkanı Mansur Yavaş: Ankara'da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörün her türlüsüne lanet olsun!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Ankara Kahramankazan'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen hain terör saldırısını lanetliyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.

TUSAŞ NEDİR?

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.

Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kurulmuştur.

25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda TAI ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletmiş, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna gelmiştir.

Havacılık ve uzay sanayisinde küresel ilk yüz oyuncu arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, proje konularına bağlı olarak;

Havacılık Yapısalları Grubu

Uçak Grubu,

Helikopter Grubu,

İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Grubu,

Uzay Sistemleri Grubu,

Milli Muharip Uçak Grubu

Mühendislik Grubu

olmak üzere altı stratejik iş merkezi bünyesinde örgütlenmiştir. Ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından tasarlanan/üretilen tüm ürünlerle ilgili olarak entegre lojistik destek hizmeti sağlanmaktadır.