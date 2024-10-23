TUSAŞ'a terör saldırısından 2 terörist öldürüldü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. Kurumun giriş kapısı önünde çatışma meydana geldiği belirtilirken, patlama sesleri duyuldu.

ŞEHİT VE YARALILAR VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada saldırıda şehit ve yaralıların olduğu bilgisi verildi.

Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız." ifadelerini kullandı.

Saldırı ile ilgili ayrıca rehine olduğu bilgisi de aktarıldı.

İLK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çatışma devam ediyor. Saldırganın ilk görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...