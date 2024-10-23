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Bahçeli, İYİ Parti'nin ipini makam odasına astı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun gönderdiği urganı makam odasına astı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 17:02, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 17:05
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Bahçeli, İYİ Parti'nin ipini makam odasına astı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun bugün Meclis grup toplantısında fırlattığı urganı makam odasına astı.

Dervişoğlu, Bahçeli'nin dün grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan için "Gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkı için başvurusunu yapsın" sözlerine tepki olarak geçmişi hatırlattı.

Bahçeli'nin 2007'de Erzurum'da düzenlediği mitingde meydana ip atmasına gönderme yapan Dervişoğlu, "Erzurum Meydanı'nda Sayın Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan'a ip atarak, 'Ben asamadım, asabiliyorsan sen as' demişti. Buradan Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum; Abdullah Öcalan'ı asamadınız; ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Al şimdi bu ipi baş köşede, başının ucuna as" diyerek elindeki urganı Meclis kürsüsünden fırlattı.

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