TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına yayın yasağı getirildi
RTÜK, TUSAŞ'taki hain terör saldırısına ilişkini resmi bilgilerin haberlere yansıtılması gerektiğini söyleyip "Aksi halde sorumlu olan yayıncılar hakkında gerekli müeyyideler uygulanacaktır" dedi.
Türkiye'nin kritik noktalarından TUSAŞ'a terör eylemi gerçekleştirdi. İlk açıklamayı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit ve yaralıların olduğunu açıkladı.
Peş peşe kınama mesajları gelirken asılsız bilgilere karşı RTÜK'ten uyarı geldi.
ASILSIZ HABERLERE UYARI
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı AŞ (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.
Terör olayları durumunda medyanın sorumluluğunun belli olduğunu dile getiren Şahin, "Gerek yasamız gerekse basın meslek ilkeleri göz önüne alındığında bu tip olaylar sonrasında vatandaşı paniğe sevk edebilecek, halkta infiale yol açabilecek sansasyonel, kaynağı belirsiz bilgi ve iddiaların medyada yer almaması son derece önemlidir.
Sadece resmi bilgilerin haberlere yansıtılması gerekmektedir. Aksi halde sorumlu olan yayıncılar hakkında gerekli müeyyideler uygulanacaktır" ifadelerine yer verdi.