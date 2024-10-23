HSK müfettişini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan şüpheli Berat C, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 17:31, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 17:36
ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan şüpheli Berat C, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
HSK'de dün Müfettiş Aslan'ı bıçakla yaralayan şüpheli Berat C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolleri sonrası Ankara Adliyesine getirilen zanlı, soruşturma savcısına ifade verdi.
İfadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.