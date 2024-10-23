Sosyal medya mecralarına bant daraltma uygulanıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 4 kişi şehit oldu, 14 kişi yaralandı. Terör saldırısını gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net