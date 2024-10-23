Sosyal medya mecralarına bant daraltma uygulanıyor
X, Instagram, Telegram, YouTube gibi sosyal medya platformlarında hassas görüntü paylaşımları nedeniyle bant daraltma uygulanıyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 18:43, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 18:43
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısının ardından sosyal medya platformlarına bant daraltma uygulanıyor.
TUSAŞ'ta patlama yaşandı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 4 kişi şehit oldu, 14 kişi yaralandı. Terör saldırısını gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi.